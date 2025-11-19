【2025年秋冬限定カラー】TO&FROで人気の軽量・高機能アイテムに秋冬に寄り添う、おしゃれな限定色が数量限定で11月21日に登場！オンライン限定カラーHOLLYも。
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、2025年秋冬の限定カラーを6色（うち、HOLLYはオンライン限定販売）オーガナイザーエアー、アルティメットライトショルダーバッグ、マルチポーチで2025年11月21日に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334112&id=bodyimage1】
TO&FROの人気アイテムに
洗練された、秋冬限定カラー6色が登場！
TO&FROの人気アイテムに2025年秋冬限定カラーが「MELLOW」シリーズとして6色登場いたします。今回の秋冬限定カラー「MELLOW」は、自然の美しい色彩からインスピレーションを得たラベンダー、パンプキン、ワイン、ミント、ブルーベリー、ホリーの6色。「MELLOW」は芳醇（ほうじゅん）という意味で、香りが高く、味が良いことを意味し、主にワインや日本酒などの酒に用いられる言葉です。「MELLOW」シリーズのカラーリングから、それぞれネーミングに用いた植物の豊かな生命力や心地よい香り、味わいまでイメージしていただくことを目指しました。
さらに、目にするだけでクリスマスシーズンをイメージさせる柊をテーマにした「ホーリー」はTO&FROオンラインショップ限定カラーとして展開いたします。今回の限定カラーは、通常展開しているカラーよりもトーンを落とし、大人なニュアンスをプラスすることで、秋冬の装いにもぴったりと寄り添う洗練された色味に仕上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334112&id=bodyimage2】
秋冬色に染め上げたTO&FROのオリジナル生地「Hummingbird AIR」は、透けるほど薄く、軽やかに発色するため、カラフルなアイテムでも毎日に取り入れやすいのが特徴です。
また、この「Hummingbird AIR」は、世界最軽量クラスのナイロン織物でありながら、耐久性があるだけでなく、撥水性もある高機能生地なので、少々の雨なら中の荷物を守ってくれる頼もしさを備えています。秋冬のおでかけのお供はもちろん、プレゼントにもおすすめです。ぜひ、TO&FROの秋冬限定のカラーコレクション「MELLOW」をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334112&id=bodyimage3】
■商品詳細
2025年11月21日発売
2025年秋冬限定カラーアイテム一覧
カラーは全6色：ラベンダー、パンプキン、ワイン、ミント、ブルーベリー、ホーリー
※ホーリーはオンラインショップ限定
□オーガナイザーエアー
オーガナイザー エアー XS
\3,190
https://toandfro.shop/products/organizer-air-mellow-xs
オーガナイザーエアー S
\3,850
https://toandfro.shop/products/organizer-air-mellow-s
オーガナイザーエアー M
\4,620
https://toandfro.shop/products/organizer-air-mellow-m
オーガナイザーエアー L
\5,500
https://toandfro.shop/products/organizer-air-mellow-l
