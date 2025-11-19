地方自治体・農村・住宅大臣の後援の下、先進的な住宅ローン金融プラットフォーム設立に向けた協定を締結

REDF、SRC、LCM Partnersを含むパートナーシップ

ロンドン, 2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 地方自治体・農村・住宅大臣兼不動産開発基金理事長であるMajed bin Abdullah Al-Hogail閣下のご臨席のもと、Real Estate Development Fund（REDF）とSaudi Real Estate Refinance Company（SRC）は、LCM Partnersとの三者間パートナーシップ協定を締結したと発表しました。

LCM Partnersは欧州を代表するプライベート・クレジット運用会社であり、Brookfieldの一員です。LCM Partnersの関連会社であるBCM Globalを通じて、同社は独立したモーゲージサービスを提供し、サウジアラビア王国内において、資産管理およびサービス管理のための世界水準の多目的プラットフォームの確立を目指すパートナーシップを構築する予定です。

同協定は、REDFのCEOであるLoaye Al-Nahedh技師、SRCのCEOであるMajid bin Fahd Al-Abduljabbar氏、そしてLCM PartnersのCEOであるPaul Burdell氏によって締結されました。

同パートナーシップは、先進的かつデータ駆動型のオペレーションソリューションを開発し、資産および金融オペレーション管理に関するグローバルモデルを導入することで、サウジアラビアの住宅金融エコシステムを強化する枠組みの一環として位置付けられているものです。この取り組みは、サウジアラビアの家族が適切な住宅を取得できるようにすること、そして住宅金融セクターの持続可能性を確保することを目的とした「サウジ・ビジョン2030」および「住宅プログラム」の目標達成をさらに後押しするものです。

この戦略的イニシアチブの下、LCM Partnersは新株発行を通じて、国家金融サービス支援会社の株主となる予定です。

Majed bin Abdullah Al-Hogail閣下は、次のように述べました。 「今回のパートナーシップは、住宅金融エコシステムの発展における新たな段階を示すものであり、公的部門と民間部門の効果的な連携を反映するものです。また、サウジアラビア市場が国際投資家にとって魅力的であることを示すとともに、サウジアラビア経済の強靭性と安定性への信頼を裏付けるものでもあります。」

REDFのCEOであるLoaye Al-Nahedh技師は、次のように述べました。「同パートナーシップは、国家の経済成長と不動産セクターにおけるイノベーションを支える戦略的協業を通じて、財務の持続可能性を高め、住宅取得の選択肢を拡大するという当基金の取り組みをさらに推進するものです。同協定により、資産管理の効率性および受益者に提供されるサービスの質が向上することが期待されます。」

SRCのCEOであるMajid Al-Abduljabbar氏は、次のように強調しました。「同協定は、サウジアラビアの不動産市場における支援的な金融商品を開発し、金融サービスの質を向上させるうえで重要な一歩です。今回のパートナーシップは、統合的かつ持続可能な金融エコシステム構築における新たな礎となるものです。」

Brookfield Asset ManagementのCEOであるBruce Flatt氏は、次のようにコメントしました。「私たちは、LCM Partnersとの長年にわたるパートナーシップを誇りに思っており、同社が最高水準の信用管理およびサービス提供能力を新たな市場にもたらし続けていることを高く評価しています。サウジアラビア王国は、世界で最もダイナミックかつ先進的な経済の一つであり、今回の取り組みは、同地域の不動産および金融インフラに長期的に投資していくというBrookfieldのコミットメントと合致するものです。」

LCM PartnersのCEOであるPaul Burdell氏は、サウジアラビア王国との協力強化に喜びを示し、次のように述べました。「7年前の最初の協業以来、当社と王国とのパートナーシップは、信頼、継続性、そして共通の志を基盤として築かれてきました。本日の発表は新たな章の幕開けであり、住宅およびクレジット市場の次なる成長段階を支える世界水準のサービスプラットフォームの創出を意味します。」Burdell氏はさらに、同社が王国に対して長期的なコミットメントを示していることは、サウジアラビアの金融・不動産セクターの成長に対する強い信頼を反映していると述べました。

LCM Partnersについて

LCM Partnersは2018年よりBrookfieldの一員となっています。 LCMは1999年以降クレジット投資を行っており、同社のチームはアセットマネジメント、投資銀行業務、戦略コンサルティング、M&A、ビジネスインテリジェンスなど幅広い領域で経験を有しています。欧州の消費者向けおよび中小企業向けクレジット分野の先駆者として、同社の主要経営陣は22年以上にわたり在籍しています。

Brookfieldについて

Brookfield Asset Management Ltd.（NYSE: BAM、TSX: BAM）は、ニューヨークに本社を置く世界有数のオルタナティブ資産運用会社であり、インフラ、再生可能エネルギーおよびトランジション、プライベートエクイティ、不動産、クレジット分野にわたり、1兆ドル超の運用資産を保有しています。同社は、グローバル経済を支える実物資産および基幹サービス事業に焦点を当て、長期的視点で顧客資本を運用しています。また、世界中の投資家-公的および民間の年金基金、大学基金や財団、政府系ファンド、金融機関、保険会社、プライベートウェルス投資家など-に対し、多様なオルタナティブ投資商品を提供しています。同社は、事業の保有者兼運営者としてのBrookfieldの伝統を活かし、あらゆる景気循環において価値を見極めた投資を行い、顧客に強固なリターンをもたらすことを目指しています。詳細については、同社のウェブサイト（www.brookfield.com）をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

