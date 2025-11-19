【夫婦の営み 第12報】レス状態の不倫、「割り切り」か「本気」か──配偶者ではない相手に気持ちが傾く瞬間
株式会社リンクス（東京都港区）は、マッチングアプリ「既婚者クラブ」ユーザーを対象に、全国の既婚男女3,000人を中心とした「夫婦の営みに関する意識調査」を実施しました。
シリーズ第12報では、夫婦の営みが“ない“既婚者のうち、「浮気・不倫」で性欲を解消していると答えた91人にフォーカス。
“不倫相手との出会い方“や”関係への本音“、”選ぶのは配偶者か、不倫相手か“という葛藤を明らかにしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage1】
■ 不倫相手の出会い方1位は「職場・取引先」──マッチングアプリも2割超
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage2】
不倫相手との出会いのきっかけを尋ねたところ、最も多かったのは、
・「職場・取引先」…37.1％
・「もともと知り合い・友人」…28.6％
・「人からの紹介」…17.1％
・「マッチングアプリ」…14.3％
と続き、身近な人間関係から関係が発展しているケースが多いことが明らかに。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage3】
・子どもがいる人は「アプリでの出会い」が多く、
・子どもがいない人は「友人・職場」経由が多いなど、家庭環境と不倫傾向には相関も
■ 不倫相手との関係、「割り切り」or「好きだけど別れない」が8割超
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage4】
不倫相手に対する本音については、以下のような回答結果に。
・「好きだが配偶者と別れるつもりはない」…42.9％
・「体だけで割り切っている」…38.6％
・「好きで将来を真剣に考えている」…18.6％
約2割の人が、不倫相手との“未来“まで視野に入れていることが判明しました。
・男性は「体だけで割り切っている」が多数派
・女性は「本気で将来を考えている」が男性の2倍以上
この結果からも、女性は一度気持ちが離れると戻らない傾向が強く、
「帰る場所があるから遊ぶ」よりも「もう気持ちは戻らない」が本音のようです。
■ 年代が上がると“人生再構築“願望が強くなる傾向も
年代別では、
・30代以下：割り切った関係／別れる気はないが多数派
・40代・50代：相手と“今後を考えている“割合が増加
特に50代では、家庭内が落ち着いたタイミングで「このままで良いのか？」と自分自身と向き合い、“配偶者以外“との人生を本気で考えるケースが増えている可能性があります。
■ まとめ：「レスで満たされない」気持ちは、どこへ向かうのか？
今回の調査で明らかになったのは、夫婦の営みがなくなったとき、
「満たされない性」よりも、「満たされない承認欲求」や「存在意義の欠如」が不倫の背景にあるということです。
そしてその出口は、
・体だけで解消する“割り切り型”
・気持ちごと持っていかれる“本気型”
の2つに分かれ、女性ほど後者へ傾きやすい傾向が明確になりました。
【次回予告】（最終報）：営みがないことが原因で“離婚“は起こるのか？
次回の第13報（最終報）では、「営みがないことをきっかけに夫婦喧嘩・離婚に発展したケース」について調査。
夫婦の“最後の一線“を超えるきっかけと、そこからの軌跡を探ります。
【調査概要】
調査期間：2025年3月17日
対象者：既婚男女3,000人中、夫婦の営みが「ない」、さらに性欲解消方法で「浮気・不倫」を選択した91人から、ランダム抽出した男女70人
有効回答数：70（男性：54人・女性：16人）
年代構成：20代3人／30代7人／40代26人／50代34人
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用）
引用元データ：https://kikonclub.com/questionnaires/21
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社リンクス
シリーズ第12報では、夫婦の営みが“ない“既婚者のうち、「浮気・不倫」で性欲を解消していると答えた91人にフォーカス。
“不倫相手との出会い方“や”関係への本音“、”選ぶのは配偶者か、不倫相手か“という葛藤を明らかにしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage1】
■ 不倫相手の出会い方1位は「職場・取引先」──マッチングアプリも2割超
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage2】
不倫相手との出会いのきっかけを尋ねたところ、最も多かったのは、
・「職場・取引先」…37.1％
・「もともと知り合い・友人」…28.6％
・「人からの紹介」…17.1％
・「マッチングアプリ」…14.3％
と続き、身近な人間関係から関係が発展しているケースが多いことが明らかに。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage3】
・子どもがいる人は「アプリでの出会い」が多く、
・子どもがいない人は「友人・職場」経由が多いなど、家庭環境と不倫傾向には相関も
■ 不倫相手との関係、「割り切り」or「好きだけど別れない」が8割超
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage4】
不倫相手に対する本音については、以下のような回答結果に。
・「好きだが配偶者と別れるつもりはない」…42.9％
・「体だけで割り切っている」…38.6％
・「好きで将来を真剣に考えている」…18.6％
約2割の人が、不倫相手との“未来“まで視野に入れていることが判明しました。
・男性は「体だけで割り切っている」が多数派
・女性は「本気で将来を考えている」が男性の2倍以上
この結果からも、女性は一度気持ちが離れると戻らない傾向が強く、
「帰る場所があるから遊ぶ」よりも「もう気持ちは戻らない」が本音のようです。
■ 年代が上がると“人生再構築“願望が強くなる傾向も
年代別では、
・30代以下：割り切った関係／別れる気はないが多数派
・40代・50代：相手と“今後を考えている“割合が増加
特に50代では、家庭内が落ち着いたタイミングで「このままで良いのか？」と自分自身と向き合い、“配偶者以外“との人生を本気で考えるケースが増えている可能性があります。
■ まとめ：「レスで満たされない」気持ちは、どこへ向かうのか？
今回の調査で明らかになったのは、夫婦の営みがなくなったとき、
「満たされない性」よりも、「満たされない承認欲求」や「存在意義の欠如」が不倫の背景にあるということです。
そしてその出口は、
・体だけで解消する“割り切り型”
・気持ちごと持っていかれる“本気型”
の2つに分かれ、女性ほど後者へ傾きやすい傾向が明確になりました。
【次回予告】（最終報）：営みがないことが原因で“離婚“は起こるのか？
次回の第13報（最終報）では、「営みがないことをきっかけに夫婦喧嘩・離婚に発展したケース」について調査。
夫婦の“最後の一線“を超えるきっかけと、そこからの軌跡を探ります。
【調査概要】
調査期間：2025年3月17日
対象者：既婚男女3,000人中、夫婦の営みが「ない」、さらに性欲解消方法で「浮気・不倫」を選択した91人から、ランダム抽出した男女70人
有効回答数：70（男性：54人・女性：16人）
年代構成：20代3人／30代7人／40代26人／50代34人
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用）
引用元データ：https://kikonclub.com/questionnaires/21
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334518&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社リンクス
プレスリリース詳細へ