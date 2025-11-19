チップレット市場規模は2032年までに1兆7,206億2,000万米ドルに達すると予測 | SNS Insider
グローバルなチップレット市場は、先進的な半導体アーキテクチャ、ヘテロジニアス統合、次世代コンピューティングシステムへの投資が加速する中で、変革期を迎えています。最新の業界評価によると、チップレット市場規模は2023年に67億米ドルと算定され、2032年には1兆7,206億2,000万米ドルへと急拡大し、2024年～2032年のCAGRは驚異的な73.01％に達すると予測されています。この爆発的な成長は、高性能コンピューティング、AIワークロード、5G展開、従来のモノリシック設計の限界を克服するコスト効率の高い半導体製造戦略への需要増加が背景となっています。
チップレット市場を牽引する需要拡大のダイナミクス
半導体市場の急速な変化により、従来のスケーリングはもはや経済的に成立しにくくなっています。ムーアの法則が減速する中、チップメーカーは製造の複雑性を増大させずに性能向上を維持する手段としてモジュラーアーキテクチャへと移行しています。チップレットは、異なるノードや技術で構築された小型の機能ダイを組み合わせて1つのSoCとして統合できるため、製造コストと時間を削減しつつ、設計の柔軟性と歩留まりを向上させます。
さらに、AIアクセラレータ、データセンタープロセッサ、GPU、ドメイン固有アーキテクチャの採用拡大により、メーカーはチップレットベースの設計を積極的に採用しています。AMD、NVIDIA、Intel、TSMC などの主要企業は、チップレットアーキテクチャが電力効率、スケーラビリティ、演算密度において顕著な利点をもたらすことをすでに実証しており、市場が前例のない勢いで成長している理由となっています。
チップレット市場を強化する技術革新
継続的な技術革新は、Universal Chiplet Interconnect Express（UCIe）などの先進的なインターコネクト標準の導入により、チップレット市場の最前線にあります。このオープンな業界標準は、ダイ間通信の改善、相互運用性の確保、開発の複雑性の軽減を目的としています。UCIe の採用により、チップメーカー、装置サプライヤー、IPベンダー間の広範な協業が加速すると見込まれています。
さらに、2.5Dおよび3Dパッケージング技術--シリコンインターポーザー、ハイブリッドボンディング、ウェーハレベルパッケージングなど--の進展により、チップレット統合のスケーラビリティが急速に向上しています。これにより、メモリ、演算、I/Oチップレットをシームレスに組み合わせ、生成AI、自律システム、量子インスパイアードコンピューティングなどの新たなワークロード向けに超高性能アーキテクチャが実現されています。
主要セグメントで拡大するチップレット市場の機会
チップレット市場は多様なエンドユーザー分野において幅広い機会を提供しています。
コンシューマーエレクトロニクス：省電力性やデバイス応答性を高めるチップレット搭載プロセッサの需要が増加。
データセンター：高度分析、機械学習、巨大なクラウドワークロードに対応するスケーラブルなアーキテクチャが急務。
