生せっけんのルアンルアン、「2025 BLACK FRIDAY」を11月19日からスタート。最大56％OFF＆送料無料でお届けします。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭）は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて「2025 BLACK FRIDAY」を11月19日am10:00からスタート。該当商品を最大56％OFF＆送料無料でお届けします。
【2025 BLACK FRIDAY 特設会場】https://shop.ruamruam.jp/contents/14178
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334719&id=bodyimage1】
「2025 BLACK FRIDAY」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334719&id=bodyimage2】
【該当商品】：全７アイテム
０１：https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2025bf-01
０２：https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2025bf-02
０３：https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2025bf-03
０４：https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2025bf-04
０５：https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2025bf-05
０６：https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2025bf-06
０７：https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2025bf-07
【販売期間】：2025年11月19日（水）am10時～2025年12月1日（月）am9時59分まで
【注意事項】： ・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合があります。 ・定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。 ・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
