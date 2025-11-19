Reizvoll（ライツフォル）（所在地：神奈川県小田原市成田758-29、代表：浅見美樹）は、2025年11月12日、既存のリラクゼーション整体サロンにパーソナルジムを併設し、「睡眠・食事・運動」の三位一体型健康サービスを2026年2月よりスタートするにあたり、設備資金調達のためのクラウドファンディングを開始しました。目標金額は36万円で、期間は12月20日までとなります。

ワンストップの健康サポートを実現する新たなアプローチ

Reizvoll（ライツフォル）では、これまで小田原市成田でリラクゼーション整体と個別栄養指導の2つの観点から健康サポートを行ってきましたが、「リラクゼーションによる一時的な癒しだけでなく、いつまでも自分の身体で健やかに過ごせるためのサポートをしたい」との考えから、トレーニング指導を加えた三位一体型の健康サポートサービスを構想。このたびパーソナルジム開設のためのクラウドファンディングを立ち上げました。「睡眠・食事・運動の総合的な健康サポートを一か所で完結させ、お客様の手間と時間を節約しながら効果的な健康促進を実現したい」と浅見代表は語ります。

一人のトレーナーがワンストップで担当する三位一体サポート

Reizvollが提供を予定しているサービスには、以下の3つの柱があります。１．整体・リラクゼーションケア：「もみほぐし」「快眠ヘッドセラピー」「オイルリンパ」などを通じて、健康でいる為に最も重要な「睡眠の質」を上げる為の施術を提供します。身体を酷使する職業の方々の疲労回復にも効果的です。※医療行為ではございません。効果には個人差がございます。2．臨床栄養医学指導士による完全個別栄養指導：臨床栄養医学指導士の資格を持つスタッフが栄養カウンセリングを実施し、それぞれの体質や生活習慣に合わせた食生活改善プランを提案します。３． パーソナルトレーニング：専門知識を持つスタッフが、それぞれの目的に合わせた完全個別のトレーニングプログラムを提供。筋力増強だけでなく、転倒予防や姿勢の改善など、様々な健康目標に対応します。浅見代表は「当施設の最大の特徴は、一人のトレーナーが整体・栄養・トレーニングのすべてを担当することで、情報の引継ぎが不要となり、一貫した健康サポートを受けられる点です。これにより、お客様一人ひとりの健康状態を総合的に把握でき、より効果的なアプローチが可能になります」と述べています。今回のクラウドファンディングで調達した資金は、トレーニング器具購入（約20万円）、トレーニングルーム整備（約5万円）、必要備品購入（約5万円）、クラウドファンディング手数料（約6万円）に充てられる予定です。

利便性とプライバシーに配慮した施設環境

小田原市内でこの三位一体型の健康サポートを提供する施設は初となります。将来的には、高齢者の体力維持や様々な職業に従事する方々の身体ケアなど、多様なニーズに合わせた健康サービスへと発展させていく計画です。施設には駐車場を完備しており、車での来店が便利です。また、完全個室制を採用しているため、プライバシーが確保され、他の利用者を気にすることなくサービスを受けられます。衛生管理も徹底しており、安心してご利用いただける環境を整えています。浅見代表は「一か所で睡眠・食事・運動の三位一体サポートを提供することで、お客様の健康促進をより効率的かつ効果的にサポートしていきたい」と意気込みを語ります。クラウドファンディングは現在実施中で、リターンには実際のサービス体験が含まれており、パーソナルトレーニングやボディケア、栄養指導などをお得に利用できる特典が用意されています。

会社概要

- 企業名：Reizvoll（ライツフォル）- 所在地：神奈川県小田原市成田758-29- 代表者：浅見美樹- 事業内容：リラクゼーション整体サロン、個別栄養指導、パーソナルトレーニング（2026年2月予定）- クラウドファンディングURL：https://camp-fire.jp/projects/899720/view（※サイト参照）- 開設予定日：2026年2月グランドオープン（2026年1月プレオープン体験会予定）