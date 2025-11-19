電通グループ、「日経サステナブル総合調査 スマートワーク経営編」にて4年連続で4.5星を獲得

株式会社電通グループ（本社：東京都港区、代表執行役 社長 グローバル CEO：五十嵐 博）は、働き方改革を通じて生産性革命に挑む先進企業を選定する「日経サステナブル総合調査 スマートワーク経営編※1」において、4年連続※2にて4.5星に認定されました。

「スマートワーク経営」とは、従業員のウェルビーイングの向上等により人材を最大限活用するとともに、人材投資を加速させることで、新たなイノベーションを生み出し、生産性を向上させ、企業価値を最大化させることを目指す経営戦略です。本調査は2017年から日本経済新聞社が実施しているもので、全国の上場企業と有力非上場企業を対象とし、「スマートワーク経営」の取り組みを、最高5星で段階評価しています。当社グループは、「人材活用力」「人材投資力」「テクノロジー活用力」のすべての分野で「 S＋ランク 」の評価を受けました。

当社グループにとって、創造力と実行力に長けた多様な人財こそが、持続的な企業価値向上の源泉であり、「2030価値創造戦略※3」における4つの重要課題の１つとして「PEOPLE&CULTURE」を掲げています。今後も専門性とユニークネスを持つ多様な個を掛け合わせ、組織として高いケイパビリティを発揮することで、クライアントと共に社会課題を解決し、「人が生きる喜びに満ちた活力ある社会の実現」を目指していきます。

※１ 「日経サステナブル総合調査 スマートワーク経営編」調査結果を発表 (2025年11月14日 日本経済新聞社) 。

URL： https://smartwork.nikkei.co.jp/survey/20251114.html

※２ 従来の「日経スマートワーク経営調査」は、調査名を「日経サステナブル総合調査 スマートワーク経営編」

として継続されています。

※３ 電通グループの「2030価値創造戦略」の詳細については、こちらのリンクをご参照下さい。

URL: https://www.group.dentsu.com/jp/philosophy/2030-value-creation-strategy.html

