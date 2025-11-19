DARGLOBALとTHE TRUMP ORGANIZATIONが2つの世界初を発表：TRUMP INTERNATIONAL HOTEL MALDIVESと世界初のトークン化ホテル開発プロジェクト

ドバイ（UAE）, 2025年11月18日 /PRNewswire/ -- ロンドン証券取引所上場の高級不動産開発会社であるDar Global（LSE：DAR）とThe Trump Organizationは、2つの歴史的マイルストーンを発表します。モルディブにおけるブランド初の施設となるTrump International Hotel Maldivesの開業と、同プロジェクトに連動した世界初のトークン化ホテル開発の開始です。



この先駆的な提携は、世界で最も特別感のあるリゾート地の1つにTrumpブランドをもたらすだけでなく、高級ホスピタリティ・プロジェクトの開発を初めてトークン化するという、前例のない金融イノベーションを導入します。完成資産をトークン化する従来のモデルとは異なり、本イニシアティブは開発段階そのものをトークン化することで、高成長のプレミアム不動産プロジェクトに初期段階から参画する機会を投資家に提供します。

マレから高速船でわずか25分の場所に位置するTrump International Hotel Maldivesは、最高水準のプライバシー、特別感、洗練性を求める世界中の旅行者向けに設計された、約80棟の超豪華ビーチ・ヴィラおよび水上ヴィラを備えます。リゾートは2028年末までに開業予定です。

The Trump Organizationの取締役副社長であるEric Trump氏は、次のようにコメントしました。「私たちは、Dar Globalとの協力によりTrumpブランドをモルディブに導入できることを大変うれしく思います。今回の開発プロジェクトは、この地域のラグジュアリーを再定義するだけでなく、トークン化を通じて不動産投資におけるイノベーションの新たな基準を確立します。」

Dar GlobalのCEOであるZiad El Chaar氏は、次のように付け加えました。「Dar Globalは、世界クラスの旅行先の開発から新たな投資構造の開拓まで、常に限界を押し広げ続けています。Trump International Hotel Maldivesの開発をトークン化することは、ラグジュアリー、イノベーション、テクノロジーを融合させた世界初の試みであり、世界のホスピタリティ投資の在り方を変革します。」

本プロジェクトは、先見性あるグローバル開発業者というDar Globalの評判を確固たるものとし、Trump Organizationの卓越した遺産を世界で最も憧れられる目的地の1つへと拡大し、ラグジュアリーとイノベーションが融合する新たな時代を切り開きます。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2824529/Dar_Global.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

