



AIを活用したプラットフォームでスマートビルの課題解決に貢献

香港、2025年11月18日 /PRNewswire/ -- NTT Com Asiaは、グローバルなテクノロジー企業であるNTTグループの一員として、10月9日から10日まで東京で開催された法人向けビジネスイベント「NTT docomo Business Forum'25」に、AIを活用したスマートビルマネジメントシステム「OCEAN IntelligenceTM」を出展しました。

「産業・地域DXで共創する未来」をテーマに開催された今回のイベントには、日本全国から数千人の業界リーダー、企業関係者、イノベーターが集まり、NTTドコモビジネスグループのビジョンやサービス、ソリューションを講演や展示で紹介しました。

グローバル商材として展示されたOCEAN IntelligenceTMは、マルチプロトコルによる安価なデータ収集、AIを活用したリアルタイムのデータ管理、設備の予知保全、都市特有の課題に合わせたエネルギー最適化シナリオなどを紹介するデモンストレーションを通じて、参加者を魅了しました。

日本のスマートビル市場は2033年までに314億5000万米ドルに達し、年平均成長率17.6%で成長すると予測されており、アジア太平洋地域で最も急速に成長しているスマートビル市場の一つとして認識されています。OCEAN IntelligenceTMの直感的なインターフェースやダイナミックなシミュレーションは、市場のニーズに対応し、日本のスマートインフラを再定義する可能性についてお客様からポジティブなフィードバックを得ました。

香港のNTT Com Asiaによって開発されたOCEAN IntelligenceTMは、すでに香港やその他の地域のNTT施設や顧客に導入されています。「Bring AI into Every Building」というビジョンのもとに建物と施設の管理を変革するように設計されたこのプラットフォームは、マルチプロトコル対応かつ自動化されたプロセスを通じて高密度でリアルタイムな、ベンダーに縛られないデータ収集を実現します。また、１つの画面でOT/IT/IoTシステムを統合して表示・管理します。そのオープンなプラットフォームは、グローバルな協業をサポートし、イノベーションを促進、パートナー企業と共にスマートビル業界に高い価値を提供します。

「NTT Com Asiaでは、重要なインフラストラクチャとデータセンターの管理に関する深い専門知識を構築してきました。カスタマーゼロのアプローチを採用することで、私たちはまず自社の施設にOCEAN IntelligenceTMを導入し、その結果は革新的なものとなりました。データ収集コストを最大40%削減し、メンテナンスのダウンタイムを75%削減、意思決定とインシデントの根本原因分析を5倍高速化しました。」NTT Com Asiaの最高技術責任者であるSteven So氏は次のように述べています。「今年初めの正式な立ち上げ以来、OCEAN IntelligenceTMは国際的な市場発見に向けてさらなる一歩を踏み出し、プラットフォームの能力を検証し、世界中のスマート施設管理における革新と持続可能性へのコミットメントを強化してきました。」

NTT Com AsiaのAIソリューション担当バイスプレジデントであるJackie Yuen氏は次のように述べています。「システムとIoTデバイスをシームレスに接続して、リアルタイムで実用的な情報を提供し、よりスマートで効率的なビル運営を可能にし、施設の管理方法を再定義します。」



NTT Com Asiaのスマートビルマネジメントシステム 「OCEAN IntelligenceTM」が日本で開催された「NTT docomo Business Forum’25」に出展



NTT DOCOMO BUSINESSについて

「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

NTT Com Asiaについて

NTT Com Asiaは、グローバルなテクノロジー企業であるNTTグループの一員として、イノベーションを通じてスマートで持続可能な世界の構築に取り組んでいます。 私たちは、建物のデータの可能性を最大限に引き出すことで、企業がデジタルとAIの旅を加速できるようにします。スマートデジタルインフラ、テクノロジサービスから最先端のAIソリューションまで、私たちは組織がデータ中心の世界の進化する課題をナビゲートできるようにします。 詳細については、www.ntt.com.hkをご覧ください。

OCEAN IntelligenceTMについて

OCEAN IntelligenceTMは、すべての建物にAIを導入するというビジョンを持つ、オープンでスケーラブルなプラットフォームです。単にIoTやBIMデータを収集するだけでなく、リアルタイムで実用的な洞察を生み出し、データサイロを打破して、柔軟なモジュール設計と、オープンなパートナーエコシステムを活用した簡単に統合できるソリューションスイートを提供します。デジタル建設からデジタル運用まで、OCEAN IntelligenceTMは、よりスマートで、より持続可能で、真にインテリジェントな建物を作成するための戦略的パートナーです。詳細については、www.oceanintels.aiを参照してください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com