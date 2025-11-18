ヤクモ株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：舟木 英之)は、2025年12月18日(木)に建築CPD認定プログラムの「公害振動を生じさせる主要な工場機械とその解決事例」の無料ウェビナーを開催いたします。

詳細・お申し込み： https://ma.yacmo.co.jp/webinar_202512

ウェビナー紹介：建築CPD認定プログラム「公害振動を生じさせる主要な工場機械とその解決事例」













工場の稼働に伴う公害振動が地域社会で問題となっています。設備の老朽化や生産機械の大型化により、振動が周辺住宅にまで伝わるケースが増加しており、企業には環境配慮と安定操業の両立が求められています。

本ウェビナーでは、公害振動を引き起こしやすい主要な工場機械を取り上げ、振動規制法の概要から現場での具体的な振動対策事例まで、実務に直結する内容となっています。

また、建築CPD認定プログラムとなっているため、受講いただくと建築CPDが1単位取得できます。





■学べる内容

・公害振動(工場由来)の原因となる主要機械の特徴を理解できる

・振動規制法の概要と、規制対象となる特定施設について理解できる

・工場で行われた対策事例を学べる





■このような方にオススメ

・工場の設計に携わる方

・工場の管理に携わる方

・現場での改善事例を知りたい方

・振動や騒音の環境管理・環境測定を担当している方

・振動対策の基礎知識を整理したい方

・その他、振動対策に関心のある方





■開催概要

タイトル： 「公害振動を生じさせる主要な工場機械とその解決事例」

開催日時： 2025年12月18日(木)15:00～15:55

開催形式： オンライン(Zoomによるウェビナーでの開催)

参加費 ： 無料

申し込み： 以下のURLよりお申し込みください

URL ： https://ma.yacmo.co.jp/webinar_202512

注意事項： ・当日のウェビナーの録音、動画撮影はご遠慮ください

・同業他社さまのご参加はご遠慮いただいております





■建築CPD：1単位

※下記CPD制度の共通認定プログラムです。詳細は、建築CPD情報提供制度HPをご確認ください。

建築CPD情報提供制度、JIACPD制度、建築士会CPD制度、建築設備士関係団体CPD制度、APECアーキテクト、APECエンジニア、建築・設備施工管理CPD制度





■登壇者プロフィール

ヤクモ株式会社 第一事業部 技術グループ 次長

坂本 正次(さかもと しょうじ)

【略歴】

入社以来、工場機械の防振対策を中心に、振動対策のコンサルティングや免震床の設計などに従事。現在も第一事業部技術グループに所属し、工場機械の防振対策や建屋の制振対策を担当しています。





■ヤクモ株式会社とは

振動・騒音・地震対策の総合エンジニアリング企業として、60年以上にわたってさまざまな防振・防音・免震装置を開発しており、調査・測定から解析・設計・施工・メンテナンスまで一貫したシステムでお客様のニーズにお応えしています。





■会社概要

会社名 ： ヤクモ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 舟木 英之

所在地 ： 東京都品川区大崎5-4-18

設立 ： 1963年5月

事業内容： 防振・防音に関わる各種装置・部材の製造、

リースおよび施工、メンテナンス

URL ： https://www.yacmo.co.jp/





【本件に関するお問い合わせ】

会社名： ヤクモ株式会社

担当者： 山野

TEL ： 03-5496-7556

MAIL ： yacmo-ma@yacmo.co.jp