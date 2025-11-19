トレイルレース「Tokai PGT 100」に創業50周年の明日香野が参加 和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、トレイルランニングレース「Tokai PGT 100」（11/2～3・愛知県渥美半島）に和菓子をお届けして応援団として参加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334616&id=bodyimage1】
レースは100マイル（160km）部門のみで、ルート上にコーステープなどの目印を設けないノンマーキング形式で行われました。渥美半島の西端部に位置する中山ビーチ（田原市）をスタートし、豊橋市、豊川市、岡崎市、新城市、蒲郡市とたどり、竹島埠頭緑地でゴールを迎えます。前半の70kmは、ロードがメインで、後半に獲得標高が増えるコースレイアウトでした。
天候に恵まれた2日間になり、ランナーは愛知の山々や海岸線の風景を満喫しながら、100マイルの旅を楽しみました。ルートが分かりにくい区間では、参加者同士が協力してルートを探して先を目指しました。これは大会の特徴であるノンマーキング形式のよさで、競い合いながらも、仲間としてゴールを目指すという素晴らしい姿です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334616&id=bodyimage2】
明日香野は「豆あんこ餅」「Japanese sweets 抹茶団子」をお渡し。みなさんが嬉しそうに補給してくださり、1つも余ることなく食べていただくことができました。
今回はトレイルランナーの皆様に『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするために「Tokai PGT 100」様に参加させていただきました。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティに応援団として参加し、皆様のお仲間に加えていただきながら、コミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334616&id=bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：Tokai peninsula giant trail 100
主 催 ：トレイルフェストランニングカンパニー
日 程 ：2025年11月2日（日）～3日（月・祝）
会 場 ：スタート・中山ビーチ（愛知県田原市）
ゴール・竹島埠頭緑地（愛知県蒲郡市栄町3－30）
公式サイト：https://go-trail.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334616&id=bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
