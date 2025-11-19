失敗だってゆるせたら、もっと素敵な世界が待っている。銅版画で描かれた美しい雪景色が魅了する絵本『かまくらのおきゃくさま』11月19日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『かまくらのおきゃくさま』を2025年11月19日に発売いたします。
ある冬の日、大きなかまくらをつくり、森の動物たちをおもてなししていたキツネの兄妹・アオとモモ。でも、冬眠から起きた大きなクマが、かまくらを壊してしまいます。
「ゆるさない！」とモモは泣いてしまいますが、アオは涙をこらえて、みんなでかまくらを作り直そう、と声をかけます。
みんなで力を合わせると、とびっきり格好いいかまくらが完成しました。力持ちのクマは、かまくらに階段をつくって、滑り台をプレゼント。かまくらは、みんなにとって、もっと素敵で居心地のよい場所に変わっていきます。
幼少期の雪あそびの体験をもとに、作家こたかみちるさんの子どもたちへのやさしさが込められた、これからの季節にぴったりの作品です。
銅版画の繊細で奥行きのある表現がとても魅力的です。
創作系レーベルkeuの絵本として、ひとつひとつの表現とデザインを丁寧に仕上げています。
https://miraipub.jp/books/34946/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334530&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334530&id=bodyimage2】
“失敗だってゆるせたら、もっと素敵な世界がまっている”
銅版画で描かれた美しい絵本
きつねのアオとモモは、お父さんといっしょに
おおきなかまくらをつくりました。
あたたかい甘酒とくるみもちをお母さんが持ってきてくれて
ふたりはおおよろこび。
しんとしたかまくらのなかで耳をすまし、
おきゃくさまがくるのを待ちます。
しばらくすると
ねずみの親子、ことりもやってきて
かまくらはどんどんにぎやかになりました。
そこへ「ぼくも まぜて～」と
くまがソリにのって、もうスピードでやってきます！
どーん「ひゃーーー」
あっという間にぶつかって
かまくらは、おおきな穴があいてしまいました。
アオは泣くのをがまんして、みんなに声をかけます。
「いっしょに つくろうよ」
しょんぼりしていたくまは、うれしそうに顔をあげました。
「ちからしごとは まかせて！」
【著者について】
こたかみちる
絵本作家。
北海道釧路市出身、小中学校の保健室の先生として働く。長年の夢だった絵本作家を目指し、2016年に上京。
武蔵野美術学園で出会った銅版画の技法「メゾチント」を用いて創作活動を行っている。
第7回絵本出版賞受賞作『ぷくのたんけん うみのそこ』（みらいパブリッシング）。
本書は2作目となる絵本作品。
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【書籍概要】
書名：かまくらのおきゃくさま
こたかみちる
発売日：2025年11月19日
価格：1650円（税込）
体裁：A5判 32ページ ハードカバー カバーあり
ISBN：978-4-434-36734-2
https://www.amazon.co.jp/dp/443436734X
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
