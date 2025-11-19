社会派・コメディ・特撮アクション映画で新境地へ!パワー系アクション俳優の先駆者・大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」正義のヒーローと闇のヒーローを分析！
パワー系アクション俳優の先駆者、大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の正義のヒーローと闇のヒーローを分析！
■ 作品に登場するヒーローたち
本作では、「パワーアクション × 特撮ヒーロー」 という全く新しい世界観が展開されます。
☆ 主人公ヒーロー
■ バトルクーリエ
アルバイト運送員・美剣疾風が、パワハラ社長から無理やり渡された C級・試作型の安価な装着式パワードスーツ を着用して戦う。“装着”はできるが 変身は不可能 という、日本では珍しい“等身大リアル系ヒーロー”。
☆ 闇のヒーロー（敵側）
■ 超人ゴット・ハイ
宇宙人から購入した A級鎧タイプ・高性能パワードスーツ を装着し、悪役でありながら 半宇宙人に変身できる 特異な存在。「なぜ悪が変身できるのか？」という逆転設定が、作品のテーマ性と社会風刺に深い意味を持たせている。
☆ 変身しない闇の筋肉ヒーロー
■ ムスタング大佐
パワードスーツを一切使わず、“生身の肉体だけで挑む”アスリートタイプの強敵。パワー系アクションの象徴として存在感を放つ。
■ バーニング総帥
宇宙人から譲られたとされる“謎の黒い空手着パワードスーツ”を着用。黒い装束の意味・出自・性能などが不明で、物語の伏線として機能する。
■ 作品の特徴
本作は、「社会の理不尽」「弱者の労働問題」「権力構造」を、特撮・アクション・コメディで痛快に描く社会派作品。
大東賢監督は、自身の肉体能力とアクション演出、そして監督としての創造力を結集し、日本映画には珍しい“パワーアクション × 特撮 × 社会風刺” の三位一体を実現しました
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のアジアのパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、アジアでは希少な存在のパワー系アクション俳優の先駆者と表現し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
