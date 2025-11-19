診断分野における人工知能（AI）市場規模・シェア分析、成長および主要メーカー - 2025～2035年
KD Market Insights は、『診断分野における人工知能（AI）市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表できることを喜ばしく思っている。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向と将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うための助けとなる。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が、一次および二次の調査分析手法を活用して市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、GTM（go-to-market）戦略を理解している。
世界の 診断学における人工知能市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値26.9%を予測し、さらに2035年末までに146億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は16億米ドルでした。
診断分野における人工知能市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、製造企業、将来展望
市場概要
診断分野の人工知能（AI）市場は、医療システムが精度、効率、疾患検出の速度を向上させるためにデジタル技術を導入するにつれて急速に拡大している。AI を活用した診断ツールは、機械学習、深層学習、自然言語処理（NLP）、医用画像解析を組み合わせ、早期診断、手作業によるエラーの減少、臨床意思決定の支援を可能にする。
病院、診断ラボ、研究機関では、AI ソリューションが放射線科、病理学、循環器科、腫瘍科、神経科、感染症診断に統合されており、医療提供のあり方が大きく変革されつつある。効率的なワークフローの必要性、世界的な疾病負荷の増加、医療専門家の不足が、AI 診断の普及をさらに加速している。
市場規模とシェア
診断分野の AI 市場は、患者転帰と業務効率に直接影響することから、ヘルスケア AI 全体の中でも重要な位置を占めている。画像診断が最大のシェアを占めており、MRI、CT、X線、PET、超音波解析における AI ツールの急速な導入がその背景にある。病理学とゲノミクスも、スライド解釈の自動化、異常検出、精密医療の推進のために AI を取り入れる病院やラボの増加により成長している。
北米は技術採用の早さ、強固な医療インフラ、支援的な規制環境により世界市場をリードしている。一方、日本、中国、韓国を中心とするアジア太平洋地域は、大規模な患者数と医療デジタル化の進展により、高成長地域として台頭している。
成長要因
医療のデジタル化の進展
病院では、EHR（電子カルテ）、AI 対応の画像診断システム、デジタル診断技術の導入が進み、ワークフローが効率化されている。
医療専門家の不足
AI は、自動画像解釈や臨床意思決定支援を提供することで診断負担を軽減する。
慢性疾患の増加
がん、心疾患、糖尿病、神経疾患の増加により、早期かつ正確な診断の需要が高まっている。
機械学習・深層学習の技術進化
最新の AI アルゴリズムは、医用画像の微細異常の検出で従来手法を上回る性能を示す。
放射線科・病理学への AI 統合
AI は懸念領域の強調、病変の定量化、異常シグナルの検出を通じて診断精度を高める。
精密医療への投資増加
AI はゲノム解析を加速し、パーソナライズ治療の推進を支援している。
政府政策と資金援助
