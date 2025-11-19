世界初：A2RLシーズン2が記録的スピードと大胆なオーバーテイク、リアルタイムAIによる意思決定を披露し、自律走行レースがアブダビで飛躍を遂げる

・A2RLが世界初となる6台による自律走行グランドファイナルを実現し、TUMが王者の座を維持

・総額225万ドルの賞金をかけて11の国際チームが競い合う

・人間対AI：元F1ドライバーのダニール・クビアトが自律走行マシンのタイムをわずかに上回り、現時点では人間ドライバーが僅差で優勢

・レース映像はこちら：https://youtu.be/d9LLZ5mb5cA?si=RgJnvjWhdasZdXZS

アラブ首長国連邦、アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アブダビ自律走行レーシングリーグ（A2RL）は、ヤス・マリーナ・サーキットで開催された世界初のグランドファイナルにおいて、6台の完全自律走行レースカーがAIの性能の限界に挑み、自律技術にとって画期的な瞬間をもたらしました。記録的スピード、大胆なオーバーテイク、そして瞬時のAI判断が連続したこの夜、ドイツのTUM がチャンピオンの座を守り、UAEのTII Racingが2位、イタリアのPoliMOVEが3位に入りました。総額225万ドルの賞金をめぐって11の国際チームが競ったほか、元F1ドライバーのダニール・クビアトが登場した人間対AIの対決も行われ、シーズン1からレースとその背後にある技術がいかに劇的な進化を遂げたかが示されました。

レース開始直後から、ポールシッターのTUMはイタリアのUnimoreに強く追い上げられました。Unimoreは自らの記録的なペースを示し、2周目終盤手前のターン6でTUMを捉えて首位に立ちました。その後の10周にわたり、両者は常に1秒未満の差で、時速250km超 のスピードで競り合いが続きました。20周のレースが折り返しに入る頃、2台は後方集団に追いつき、差は0.5秒以内にまで縮まりました。6位を走行していたドイツのConstructorをオーバーテイクしようとした際、Unimoreはコーナー中盤で同車のリアに接触し、両車ともコース外へ逸脱しました。この結果、首位はTUMに戻り、そのまま勝利につながりました。Unimoreは大会期間中を通じてファステストラップ賞を獲得しました。

A2RLグランドファイナルの勝者には、ザイード・ビン・ムハンマド・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン殿下、モハメド・ビン・スルタン・ビン・ハリファ・アル・ナヒヤーン殿下（アブダビ国際マリンスポーツクラブ副会長兼UAEマリンスポーツ連盟会長）、そしてUAE大統領顧問兼先端技術研究評議会（ATRC）事務局長であるファイサル・アル・バナイ閣下から、トロフィーおよびメダルが授与されました。

A2RLの構想者であるファイサル・アル・バナイ閣下は、次のように述べています。「A2RLは、大胆な野心と科学的規律が交わることで何が起こるのかを示しています。これは単なるレースではなく、自律システムの未来を加速させるとともに、近い将来に私たちの都市や空、産業を動かす技術への社会的信頼を築くための試験場でもあります。コース上で起きたことは、世界中の才能や厳密な研究、そして世界を巻き込んでイノベーションを進めることで突破口がより早く開けるというUAEの確信を反映したものです。」

TUMのチームプリンシパルであるマルクス・リーンカンプ教授は、次のように述べています。「レース開始時から、背後にいるUnimoreとの接戦になることを予想していました。彼らはテストセッションを重ねるたびに速さを増しており、特にタイヤが冷えている状態でのスピードが際立っていました。2周目には彼らに抜かれるだろうと想定しており、その後はこちらのタイヤが温まり始めれば差を縮められると考えていました。もちろん、Unimoreとの競り合いが最後まで続くことを期待していましたが、今夜、私たちが示したのは、この選手権に参加するチームの急速な進歩と高いプロフェッショナリズムであり、観客の前でここまで僅差の戦いができるレベルに到達しているということです。」

Unimore Racingのチームプリンシパルであるマルコ・ベルトーニャ氏は、次のように述べています。「私たちが示したパフォーマンス、スピード、オーバーテイクのすべてが、私たちが到達したプロフェッショナルな水準を物語っており、非常に満足しています。あの接触は、人間のレーシングドライバーであっても避けられなかったでしょう。これが高性能レースにおける本質です。技術面の成果には非常に満足していますが、最終結果についてはやはり満足していません。」

A2RLはシーズン2にしてすでに、モータースポーツ、モビリティ、そしてAIが交わる領域で大きな進歩を示しました。「オープン・サイエンス」とも呼ばれるA2RLは、極めて競争の激しい環境に置くことで、高性能な自律走行レース技術の開発を加速させています。

ここ数週間にわたる厳しい予選では、AI駆動のレースカーが人間のベンチマークとなるラップタイムとの差を縮めるだけでなく、ついには上回るまでに至り、数分遅れからわずか数分の1秒先行するレベルへと進化を遂げました。グランドファイナルは、TUM、Unimore、Kinetiz（UAE）、TII Racing、PoliMOVE、Constructorの6チーム（スターティンググリッド順）が出場し、世界最大規模の自律走行レースとして新たな記録を樹立しました。

人間対マシン：ダニール・クビアトがチャンピオンチームのAIドライバーに挑む

元F1レーサーのダニール・クビアトは、2024年に日本で開催されたA2RLエキシビションでAIドライバーと対決して以来、各チームが成し遂げた進歩の大きさに驚かされました。今回は、現チャンピオンであるTUMの自律走行マシン「HAILEY」と同じコースに臨みました。ローリングスタートで10秒差から始まり、クビアトにはAIとの差を詰めるための10周のみが与えられました。クビアトのベストラップは57.57秒、HAILEYのベストラップは59.15秒で、その差はわずか1.58秒でした。18か月前には10秒もの差があったことを考えると、AIが急速に追いつきつつあることを示す劇的な変化です。このショーケースは、観客席を大いに沸かせながら、両者がほとんど並ぶような接戦でフィニッシュラインを駆け抜けて締めくくられました。

ダニール・クビアトは次のように述べています。「A2RLの開発が始まった数年前を振り返ると、人間ドライバーとAIカーの差は数分もありました。それが昨年の最初のショーケースでは10秒差となり、そして今ではわずかコンマ数秒の差まで縮まっています。この技術進歩は驚異的です。技術愛好家として、そしてレーサーとして、初期の段階からこの開発に関われていることを本当に素晴らしいと感じています。AIドライバーと同じコースで走るという体験は他にはなく、今夜、観客にエキサイティングなバトルを届けられたのは本当に楽しいことでした。」

A2RLを推進するATRCの一部門であるASPIREのCEO、ステファン・ティンパノは次のように述べています。「TUMの見事な勝利に心から祝意を表します。このグランドファイナルは、A2RLの存在意義をまさに証明するものでした。実戦を通じて自律技術の限界を押し広げることこそが、このプロジェクトの目的です。わずか18か月の間に、チームはほぼ静止状態から、人間を上回るラップタイムや高度なオーバーテイクを実現するまでに成長しました。これは本来であれば数年かかる進歩です。仮想のSIMスプリントと広範な実地テストを組み合わせることで、彼らはレースの枠を大きく超えて影響を及ぼす能力を開花させました。11チームすべてに、プレッシャー下でも真のイノベーションがどうあるべきかを示してくれたことへの感謝を伝えたいと思います。」

A2RLは、メイン競技と並行してSTEMコンペティションも開催しました。UAEの7首長国全域から140人を超える学生が教育プログラムに参加し、その集大成として、A2RLの競技を反映した1/18スケールの自律走行車「DeepRacer」でのレースに挑みました。この取り組みは、自律システムやAIの次世代スペシャリストを育成することを目的としており、新たなスキルや経験を身につける機会を提供するものです。今年の大学リーグの優勝はアラブ首長国連邦大学、高校リーグの優勝はSABIS ラスアルハイマ校でした。

今年のA2RLグランドファイナルは、初開催となるアブダビ・オートノマス・ウィーク（ADAW）の締めくくりとなりました。この6日間のイベントは、一連の主要サミット、展示会、各種イベントを通じて、研究者や業界の専門家を一堂に集めるものです。ADAWには、アブダビ・オートノマス・サミット、DRIFTx エキシビション、RoboCupアジア・パシフィックなどが含まれます。

A2RLシーズン2には8,000人を超える観客が来場し、ノースグランドスタンドは満席となりました。本イベントは、SteerAIをはじめ、主要パートナーであるdu infraとAD Ports Group、オフィシャルパートナーのAWSとアブダビ・モビリティによって支えられています。さらに、オフィシャルサポーターのWIO Bank PHSC、エクソンモービル、カストーレ、テクニカルパートナーのPACETEQ、Live in Five、Meccanica 42、Vislink、さらにイベントパートナーのアブダビ・ゲーミング、ミラル・ヤス島、UAEサイバーセキュリティ評議会が協力しています。

レース映像はこちらからご覧いただけます：https://youtu.be/d9LLZ5mb5cA?si=RgJnvjWhdasZdXZS

