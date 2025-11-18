佐藤大樹がスノーボードブランドBLACK SNOW(ブラックスノー)のアンバサダーに就任。





2025年11月18日、スノーボードブランド「BLACK SNOW(ブラックスノー)」は、ブランドのローンチと、同ブランドにEXILE / FANTASTICSの佐藤大樹がアンバサダーに就任したことを発表いたします。





本来、白いはずの雪を、あえて『黒く』してみる。常識や先入観を捨てて、フリースタイルに雪の中で自分を解放して欲しい。そんな気概を持って、堂々とブランドデビュー。





そして、佐藤大樹のアンバサダー就任に併せて、BLACK SNOW(ブラックスノー)を取り扱う公式ストアB-BRANDs(ビーブランズ)とブランド公式SNSにて佐藤大樹×BLACK SNOW(ブラックスノー)の特設ページ・スペシャルコンテンツを期間限定で公開。

さらに就任を記念したフォトカードプレゼントキャンペーンも開催されます。









■佐藤大樹 特設ページ

【B-BRANDS(ビーブランズ)公式オンラインストア】

[URL] https://www.b-brands.net/f/satotaiki-blacksnow?utm_source=ap&utm_medium=2511&utm_campaign=PR





【B-BRANDS(ビーブランズ)楽天市場店】

[URL] https://www.rakuten.ne.jp/gold/boardee/satotaiki/





【B-BRANDS(ビーブランズ)Yahoo!ショッピング店】

[URL] https://shopping.geocities.jp/boardee/satotaiki /





【BLACK SNOW(ブラックスノー)Amazonページ】

[URL] https://www.amazon.co.jp/stores/BLACKSNOW/page/383F67DA-21E0-418B-9578-DA3EEC56C269









■佐藤大樹スペシャルムービー

【佐藤大樹×BLACK SNOW(ブラックスノー) PV】

[URL] https://youtu.be/d8yzvRZn5xo?si=W9AHikabikhnh0Ke





【佐藤大樹×BLACK SNOW(ブラックスノー)スペシャルムービー】

[URL] https://youtube.com/shorts/ksQv9ZCq8KY?feature=share









■BLACK SNOW(ブラックスノー)が佐藤大樹とともにファッションとウィンタースポーツの垣根を越える。





BLACK SNOW(ブラックスノー)の最新コレクションを着用する佐藤大樹





2025-26シーズン、“ストリート × 機能美”を体現するスノーボードブランド「BLACK SNOW(ブラックスノー)」が始動。

初年度の記念すべきアンバサダーには、EXILE / FANTASTICSのパフォーマーとして活躍する佐藤大樹が就任しました。





90年代ヒップホップやニュージャックスウィングのダンスを得意とし、繊細でリズミカルなダンス表現で魅せる佐藤大樹。

彼のストリートカルチャーに根ざした感性は、BLACK SNOW(ブラックスノー)の世界観と深く共鳴し、同ブランドが提案する高機能スペックを持ちながら、トレンドのシルエット・デザインを取り入れたプロダクトの魅力が全身で表現されています。









■佐藤大樹コメント

撮影ではたくさんの種類のウェアを着ることができてとても楽しかったです！

カラーとかシルエットの豊富さにはびっくりしました。

色々着ている中で、これを着てゲレンデに行きたいなって思ったりして。

でも、スキーはやったことあるんですけど、スノーボードはやったことがまだなくて。

機会があればスノーボードが得意な友人に声をかけて行ってみようと思っています！

皆さんも是非BLACK SNOW(ブラックスノー)をチェックしてください！





特設ページでは佐藤大樹らしさが溢れる撮影写真・動画が公開されている。





■スノボデート気分？ウェアを着た佐藤大樹の限定フォトカードがあたるキャンペーン開始！





BLACK SNOW(ブラックスノー)のスノーボードウェアを着た佐藤大樹の限定フォトカードが当たる





2025年11月18日(火)より、BLACK SNOW(ブラックスノー)のスノーボードウェアを公式ストアB-BRANDs(ビーブランズ)にて購入した人の中から先着100名で、限定フォトカードがもらえるキャンペーンがスタート。

フォトカードには、BLACK SNOW(ブラックスノー)のスノーボードウェアを着用した佐藤大樹の写真がプリントされています。

さらに各弾先着100枚で配布される中の1枚が、佐藤大樹直筆サイン入りのカードとなっております。





フォトカードはクレジットカードに近い一般的なサイズなのでスマートフォンケースやパスケースに入れて一緒にゲレンデへ行くなどの楽しみ方も可能で、ファン必見のキャンペーンとなっております。





フォトカードの詳細はキャンペーンページにてチェック可能です。





【キャンペーン詳細ページ】

[URL] https://www.b-brands.net/f/satotaiki-blacksnow?utm_source=ap&utm_medium=2511&utm_campaign=PR









■BLACK SNOWとは――“囚われず、自分のスタイルでスノーボードを楽しめ。”





豊富なシルエットからウェアを選ぶことができるBLACK SNOW(ブラックスノー)の1stコレクション。





BLACK SNOW(ブラックスノー)ではスタンダードなシルエットのウェアが2型リリースされている他に、オーバーサイズ・ジャストフィットのシルエットでもそれぞれウェアを展開。トレンドを取り入れたスタイルからベーシックな着こなしまで楽しめます。

また、ウェアだけでなくグローブやゴーグルなども手がけており、BLACK SNOW(ブラックスノー)は新規参入者も経験者も気軽に自分らしくオシャレにスノーボードを思う存分楽しめるブランドとなっております。





さらに、BLACK SNOW(ブラックスノー)の大きな魅力のひとつが、親しみやすい価格帯でありながら、品質へのこだわりを妥協していない点です。たとえば、ウェアには耐水圧20,000mmの高機能素材を採用し、細かなサイズ調整機能も搭載。ゴーグルには、くもりを軽減する設計や、日本人の顔にフィットしやすい構造のスポンジを使用するなど、すべてのプロダクトにおいて“ユーザー目線”を重視した機能・性能が追求されています。





スタイルと機能を両立しながら、ウィンタースポーツ業界の間口を広げることを目指すBLACK SNOW(ブラックスノー)。

佐藤大樹を迎え、その第一歩を踏み出します。





充実したラインナップで迎えるBLACK SNOW(ブラックスノー)1stコレクション(1)

充実したラインナップで迎えるBLACK SNOW(ブラックスノー)1stコレクション(2)





【BLACK SNOW(ブラックスノー)特設ページ】

[URL] https://www.b-brands.net/f/satotaiki-blacksnow?utm_source=ap&utm_medium=2511&utm_campaign=PR





【B-BRANDS(ビーブランズ)公式オンラインストア】

[URL] https://www.b-brands.net/?utm_source=ap&utm_medium=2511&utm_campaign=PR





【各モール公式ストア】

・B-BRANDS(ビーブランズ) 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/boardee/

・B-BRANDS(ビーブランズ) Yahoo!ショッピング店

https://shopping.geocities.jp/boardee/

・BLACK SNOW(ブラックスノー) Amazonページ

https://www.amazon.co.jp/stores/BLACKSNOW/page/383F67DA-21E0-418B-9578-DA3EEC56C269





【YouTube】

・BLACK SNOW(ブラックスノー)公式チャンネル

https://www.youtube.com/@BLACKSNOWofficialJP





【SNS】

・Instagram

https://www.instagram.com/BLACKSNOWofficialJP

・TikTok

https://www.tiktok.com/@blacksnowofficialjp

・X

https://x.com/BLACKSNOWjp

・Facebook

https://www.facebook.com/BLACKSNOWofficialJP/