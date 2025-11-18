ベストケンコー(所在地：イギリス領バージン諸島ロードタウン)は、会員数90万人を誇る日本最大級の個人輸入代行サービスとして、2025年11月「ブラックフライデーキャンペーン」を開催いたします。





ベストケンコーブラックフライデー





本キャンペーンでは、全員が利用できる3種類の選べるクーポンやベストセラー商品を詰めたお得な福袋をご用意しています。また今回は初めてベストケンコーをご利用になるお客様を対象に、先着200名様限定で最大15％OFFとなる特別クーポンを発行。これまで利用を迷っていた方にも安心してお試しいただける機会をご提供します。









■キャンペーン概要

● 開催期間： 2025年11月24日(月)～11月28日(金)まで開催

● 対象商品： サイト内全商品

● 特典内容： (1) 全員対象・選べる3種のクーポン配布

(2) 数量限定ベストセラー福袋2種(ダイエット・ナイトライフ)

(3) 初回購入者限定・先着200名に最大15％OFFクーポン

● URL ： https://www.bestkenko.com/pages/blackfriday-yokoku









■キャンペーン実施の背景

ブラックフライデーは、年末に向けて消費者の関心が高まる重要なショッピングイベントです。ベストケンコーでは、コロナ禍以降の「セルフメディケーション需要の高まり」や「オンラインでの個人輸入利用者の増加」を受け、より多くの方が手軽に健康管理を始められるよう、本キャンペーンを企画しました。

特に、初回購入の方向けの限定クーポンは、「気になるけれど一歩を踏み出せなかった方」への後押しを目的としています。匿名配送や安心サポート体制を通じて、デリケートな悩みを抱える方々がより自分らしい選択をできる社会づくりを目指しています。









■ベストケンコーについて

2008年創業3,000種類以上の海外医薬品・サプリメントを取り扱う個人輸入代行サービス。これからもお客様の健康と美容に貢献するためのサービスと商品の提供に努めてまいります。