Brook Gamingは、「Street Fighter League Pro」のスポンサー就任を記念し、ファンの皆さまへの感謝を込めて、2025年11月21日(金)～12月1日(月)の期間、最大20％OFFのブラックフライデーキャンペーンを開催いたします！
競技シーンを支えるBROOKの代表製品が勢揃い。格闘ゲームプレイヤーの皆さまへ、この特別なタイミングで最高のギアをお届けします！
■注目製品ラインナップ - 世界のプレイヤーが信頼するBROOK製品
1. Brook Fighter STARBURST
本格派の全ボタン型アケコンで、PS5／PS4／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 1.2／PCに完全対応。変換器不要の真のクロスプラットフォーム武器。
● 超低遅延で安定かつ素早い入力反応
● 軽快で短距離のクリック感あるボタンで連携もスムーズ
● ホットスワップ対応、カスタム可能なトップパネル
開封動画： https://www.youtube.com/watch?v=Yr-aKP3JhYc
2. Wingman FGC 2 Converter
EVO公式認定の唯一の変換器。多くのプロプレイヤーに信頼されている必携ツール。
● 多くの純正・サードパーティ製有線コントローラーをPS5／PCで使用可能
● バイブレーション機能もサポート
● 大会でも家庭用でも即戦力に！
開封動画： https://www.youtube.com/watch?v=G3kkfWBqbQE&t=8s
3. Wingman XE2 Converter
1つのコンバーターで、無限の可能性を。PS4／PS3／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PCに対応。
● 公式およびサードパーティ製コントローラー125種以上に対応
● 特にNintendo Switch 2ユーザーにおすすめの高互換モデル
開封動画： https://www.youtube.com/watch?v=exWaH0N_PSg
4. Wingman FGC VX Converter
FGC2の兄弟モデルで、PS5／PS4／PCに対応した変換器。機能性はそのままに、対象機種を絞ったモデル。
● EVO基準クラスの性能と互換性
● 幅広い有線コントローラーに対応
● 自宅用や大会遠征用のサブ機としてもおすすめ
開封動画： https://www.youtube.com/watch?v=-Uvr2AQ9FTs&t=449s
5. GEN-5X Fighting Board
次世代機対応の格闘ゲーム専用基板。PS5およびXbox Series X|Sにネイティブ対応し、旧世代との互換性も完備。
● BROOKならではの超低遅延技術
● アナログスティックエミュレート、OLEDディスプレイ搭載対応
● カスタムコントローラー制作にも最適
6. GEN-5W Fighting Board
世界初のPS5対応ワイヤレス格闘基板！
● PS5／Steam Deck／PCで使用可能
● RGBライティング、タッチパッドエミュレート、SOCD、Turboなどの多機能搭載
● 有線対戦モード＆無線エンタメモードのハイブリッド構成
■Brookについて
ブランド理念：「Your Game, Our Play」
私たちは常にプレイヤー目線でプロダクトを開発し、格闘ボードや関連製品は2016年以来、クロスプラットフォーム、世代を超えた互換性で格闘コミュニティから厚い信頼と支持を得ています。Brook Fighter Starburstの登場は、格闘ゲーム領域における新たな歴史の節目です。