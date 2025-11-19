KIKKAKE ITREND、婚活最大手IBJと業務提携開始。ITエンジニアの“人生の幸福度最大化”を支援します。





ITエンジニアのQOL向上を支援する行動報酬型メディア「KIKKAKE ITREND」を運営する株式会社キッカケクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川島 我生斗）は、会員数・成婚数ともに国内最多*¹の株式会社IBJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石坂 茂、以下「IBJ」）と業務提携を締結したことをお知らせします。

本提携により、ITエンジニアが抱える「リモートワーク中心で新しい出会いがない」や「忙しくてパートナー探しまで手が回らない」といったお悩みに寄り添ってまいります。

■業務提携の背景

「KIKKAKE ITREND」は、「最高のパフォーマンスは、最高の日常から」をコンセプトに、ITエンジニアのQOL向上を支援してまいりました。その中で、キャリアやスキルの充実だけでは解決できない、根深い課題に直面しました。

1. 孤独・人間関係の希薄化

リモートワークの普及や個人作業中心の業務形態は、ITエンジニアの柔軟な働き方を実現した一方、対面でのコミュニケーション機会を減少させ、社会的な孤立を深める一因となっています。キャリアに関する悩みは共有できても、プライベート、特に恋愛や結婚に繋がる出会いの機会が極端に少ないという声が数多く寄せられていました。

2. キャリア形成とプライベートの両立の難しさ

ITエンジニアの皆様は、技術キャッチアップやプロジェクト対応などの日々の業務に加えて、自己研鑽にも多くの時間を費やしています。その結果、プライベートの時間が物理的に取れない、ましてや恋愛やパートナー探しまで手が回らないという課題があります。

3. ライフスタイル支援の必要性

私たちは、真のQOL向上とは、キャリアとライフスタイルの両輪がバランスよく回ってこそ実現されると確信しています。日々の生活を豊かにするパートナーシップの構築は、精神的な安定や仕事へのモチベーションにも繋がり、キャリア形成において不可欠な要素です。

これらの課題に対し、私たちはITエンジニアの人生全体に寄り添う支援こそ使命であると考え、この度、婚活業界のリーディングカンパニーであるIBJとの提携を決意いたしました。

■提携内容について

本提携により、「KIKKAKE ITREND」を経由して、IBJが運営する婚活サービス*²に新規登録された方を対象に、初期費用が割引になる特別優待を提供させていただきます。

■株式会社キッカケクリエイション KIKKAKE ITREND事業責任者 西村のコメント

「『KIKKAKE ITREND』は、エンジニアの皆様にとって『理想の自分を実装するための開発環境（IDE）』でありたいと願っています。これまでスキルやキャリアという“機能”の実装を支援してきましたが、人生を豊かにする上で『ライフパートナー』という最も重要な“機能”が欠かせません。婚活のプロであるIBJ様との提携は、私たちが提供したかった“人生最高のキッカケ”を実現するものであり、エンジニアの皆様の幸福度最大化に繋がると確信しています。」

【株式会社IBJについて】

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

・会社名：株式会社IBJ

・本社所在地：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

・代表者：代表取締役社長 石坂 茂

・事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

・URL：https://www.ibjapan.jp/

【KIKKAKE ITRENDについて】

「最高のパフォーマンスは、最高の日常から」をコンセプトにした、行動報酬型メディアです。ITエンジニアのQOL向上に繋がる記事を読み、クイズに答えることでポイントを獲得。貯まったポイントは最新ガジェットや技術書と交換できるほか、匿名アンケート機能でエンジニア同士の知見を共有できます。

・サービス名： KIKKAKE ITREND（キッカケアイトレンド）

・提供開始日： 2025年秋より本格始動

・URL： https://itrend.kikkakeagent.co.jp/

・利用料金： 無料（一部有料コンテンツの提供を検討中）

・対応デバイス： スマートフォン、PC

・運営： 株式会社キッカケクリエイション

【株式会社キッカケクリエイションについて】

「採用コミュニケーションを再発明し、個人と企業の可能性をエンパワーメントする」をビジョンに事業を展開。国内最大級のIT転職YouTube『モローチャンネル』やITライフスタイルの学びが報酬に変わるメディア『KIKKAKE ITREND』、IT転職コンサルティング『KIKKAKE AGENT』などを通じて、企業のDX推進に貢献。15兆円規模のIT産業を活性化させ、社会全体の明るい未来を創造します。

◆企業情報

会社名： 株式会社キッカケクリエイション

所在地：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.Sビル N棟3階

代表者：代表取締役社長 川島 我生斗

設立： 2020年3月26日

事業内容：

・キャリア⽀援事業「キッカケエージェント」：

https://kikkakeagent.co.jp/

・IT転職映像メディア事業「IT菩薩モロー」：

https://www.youtube.com/@it_bosatsu_moro

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

*² 対象サービスはIBJの運営する結婚相談所「IBJメンバーズ」等を予定しております。詳細は特設ページにてご確認ください。