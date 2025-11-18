世界的人気アニメ『ブルーイ』が『大阪モーターショー』にやってくる！
2025年12月5日（金）～7日（日）にインテックス大阪で開催される『Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー』に、世界中で大人気のアニメシリーズ「ブルーイ」のキャラクターが登場します！今回の大阪モーターショーでは、「ブルーイ」とその妹「ビンゴ」がステージに登場し、スペシャルステージショーを開催します。ブルーイファンも、モビリティファンも楽しめること間違いなし。ぜひご家族でご来場ください！
■「ブルーイ」について
Joe Brumm原作、複数のエミー賞(R)受賞歴のあるLudo Studioが制作したアニメシリーズ「ブルーイ」は、家族の日常と、遊びの楽しさをハートフルかつユーモラスに描き、世界中で高い評価を獲得しているアニメシリーズです。
このシリーズは、オーストラリアン・キャトル・ドッグ（通称ブルーヒーラー）の主人公ブルーイが、パパとママ、そして妹のビンゴと共に暮らす姿を描いています。ブルーイは、その無限のエネルギーを使って、予測不可能で愉快な方法で、家族や近所の仲間を彼女の遊びの世界に引き込んでいくような物語です。
2018年にオーストラリアで放送を開始し、現在は世界140カ国以上で放送されており、ニールセンの調査によると、「ブルーイ」は2024年米国で最もストリーミング視聴された番組シリーズ、全部門の総合順位において第1位に輝きました。
■「ブルーイ スペシャルステージ」 イベント概要
開催日程
・2025年12月5日（金）16:00～16:30
・2025年12月6日（土）13:00～13:30
開催場所
・インテックス大阪 インテックスプラザ メインステージ
内容
・ブルーイとビンゴによるステージショー
・キャラクターグリーティング（予定）
※ステージイベントの観覧には、大阪モーターショーの入場券が必要です
YATAIフェス（2025年9月開催）でのステージショーの様子
「大阪モーターショー」入場料
・一般：当日券2,000円（税込）、前売券1,800円（税込）
・大学・専門学生：当日券1,500円（税込）、前売券1,300円（税込）
・レイトチケット1,300円（前売なし）※各日の終演2時間半前から入場可。
※高校生以下無料／障碍者手帳をお持ちの方本人と付き添い1名無料
開催概要
・名称 Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー
・公式ホームページ https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/
・テーマ いいね！モビリティ
・会期 2025（令和7）年12月5日（金）～7日（日） 3日間
5日（金）・6日（土）9:00～19:00、7日（日）9:00～18:00
・会場 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1‐5‐102）
1号館/味わいロード
2～5号館/国内メーカー、インポーター、一般出展
6号館A、B/自販連ディーラーコーナー、カスタマイズワールド、
キャンピングカーワールド他
・主催 大阪モーターショー実行委員会
構成：（一社）日本自動車販売協会連合会大阪府支部、日本自動車輸入組合、
日刊自動車新聞社、テレビ大阪（順不同）
・共 催
（一社）日本自動車販売協会連合会滋賀県支部
（一社）日本自動車販売協会連合会京都府支部
（一社）日本自動車販売協会連合会兵庫県支部
（一社）日本自動車販売協会連合会奈良県支部
（一社）日本自動車販売協会連合会和歌山県支部
・協賛 タカラトミー、日本たばこ産業、ヒット
・テーマソング 梅田サイファー
・入場料
・一般：当日券2,000円（税込）、前売券1,800円（税込）
・大学・専門学生：当日券1,500円（税込）、前売券1,300円（税込）
・レイトチケット1,300円（前売なし）※各日の終演2時間半前から入場可。
※高校生以下無料／障碍者手帳をお持ちの方本人と付き添い1名無料
・購入方法 ：チケットぴあ ⇒https://w.pia.jp/t/osaka-motorshow/
ローソンチケット⇒https://l-tike.com/search/?lcd=55385
イープラス ⇒https://eplus.jp/osakamotorshow/
CNプレイガイド ⇒https://www.cnplayguide.com/oms2025/
セブンチケット ⇒https://7ticket.jp/s/111476
アソビュー！ ⇒https://www.asoview.com/channel/tickets/AzE8q25P0A
⇒アソビュー！は電子チケットのみ
※セブンチケットでは公式ガイドブック付き前売りチケットを販売中！
〇公式SNS
X https://twitter.com/motorshow2023
Instagram https://www.instagram.com/osakamotorshow/
Facebook https://www.facebook.com/osakamotorshow2023
〇公式HP https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/