ブラザー、アジア競技大会・アジアパラ競技大会のパートナーシップ契約を締結

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社は、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会と、第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）（以下、「アジア競技大会」）および、第5回アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋）（以下、「アジアパラ競技大会」）とのパートナーシップ契約を締結した。

第20回アジア競技大会オフィシャルサプライヤー キービジュアル

ブラザーの創業の精神の中には、「輸入産業を輸出産業にする」がある。現在では、グループ全体での海外売り上げは8割を超えるが、その始まりは1947年、上海向けに家庭用ミシンを200台輸出したことにさかのぼる。以来、ブラザーにとってのアジアは、販売のみならず、生産・開発においても重要な役割を担っており、日本を除いたアジア地域で働く従業員はグループ全体の6割を超えている。このように、アジアとともに成長してきたことに加え、創業の地である愛知・名古屋で開催されることが大きな理由となり、この度のアジア競技大会・アジアパラ競技大会のパートナーシップ契約の締結となった。

ブラザーは、“At your side.”の精神のもと、オフィシャルサプライヤーとしてアスリートの熱戦を支え、スポーツの魅力を広く伝えながら大会を盛り上げることで、地域への貢献へとつなげていくという。

パートナーシップ契約の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11621/table/820_1_dc1dc4734329e2fd4af740494984b55d.jpg?v=202511190857 ]

さらに、この度の契約締結を機に、ブラザーは本大会の特設サイトの開設とともに、プロモーションムービーも公開した。キーメッセージは、「私は、挑む。」。アスリートが自分の壁を突破し、起業家が社会の常識を塗り替える、いつの時代もこうした挑戦する「私」に”At your side.”の精神で寄り添い、ともに走る存在でありたいとのブラザーの思いが込められている。

特設サイトはこちら(https://global.brother/ja/digest/aichi-nagoya-2026/)

「本大会に参加されるすべての方々の挑戦や努力を支え、地域とともに歩み続ける存在でありたいと思っています」とブラザーの担当者は語った。

公式協賛製品

ブラザーはオフィシャルサプライヤーとして、会場の各所へ当社製の据置型スポットクーラー「PD-7100F」を提供する。

近年、記録的な猛暑に加え、2025年6月1日には厚生労働省による職場の熱中症対策が施行され、現場での暑さ対策がますます重要になっている。PD-7100シリーズは、ブラザー独自の気化冷却技術を採用した、排気熱風レス*・フロンレスで環境にも優しいスポットクーラーだという。ブラザーは、据置型スポットクーラー「PD-7100F」を本大会の公式協賛製品として提供することで、選手や関係者の皆さまの熱中症対策に貢献し、安全かつ快適な大会運営をサポートしていく。

ブラザーのスポットクーラー「PureDrive（ピュアドライブ）」

PureDriveは、倉庫などの作業現場やオフィス、イベント会場などさまざまな場所で手軽に使用できる、新発想の排気熱風レス*＆フロンレスのスポットクーラー。ブラザー独自の2段階気化冷却技術「TwinAqua（ツインアクア）」を採用し、排気からの熱風を出さずにパワフルで快適な風だけを生み出す。また、冷媒を使っていないのでフロンの管理も不要な上、省エネ設計で、CO2の削減などにも貢献する環境にも優しい製品だ。

公式協賛製品の「PD-7100F」

*: 排出される排気の乾球温度が外気温より低くなることを指す

大会概要

・第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11621/table/820_2_e0e29ba71c0bcdf66c8b7ace247cdd57.jpg?v=202511190857 ]

・第5回アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11621/table/820_3_74f1bc31d4003a6f384d3305ac43376a.jpg?v=202511190857 ]