AI×信頼で未来を創る - 経営者マッチングプラットフォーム「未来共創」始動 ～初のオープニングイベントをXEX日本橋で開催、40名超の経営者が参集～
2025年10月23日（木）、株式会社ロードマップ（本社：東京都、代表：石川 真実）は、 AIと信頼構築を軸にした新しいビジネスマッチングプラットフォーム「未来共創」の正式ローンチを記念し、オープニングイベントを開催しました。
会場は日本橋のラグジュアリー空間 XEX日本橋（YUITO/日本橋室町野村ビル4階）。
業種・業界を越えて、経営者・士業・専門家など約45名が集い、「信頼を基盤とした共創コミュニティ」の幕開けを祝いました。
開催概要
日時：2025年10月23日（木） 18:30～21:00
会場：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4-3
YUITO/日本橋室町野村ビル4階 XEX日本橋 パーティールーム
主催：株式会社ロードマップ（未来共創運営事務局）
来場者数：経営者・士業・専門家 約45名
内容：
・未来共創 事業発表
・AIマッチング構想プレゼンテーション
・コミュニティ方針・行動指針発表
・分野別テーブルディスカッション
・懇親会（名刺交換・交流）
イベント内容概要
代表の石川 真実より、「未来共創」立ち上げの背景と理念が発表されました。
既存の交流会やビジネスコミュニティにありがちな「短期的な取引中心」の構造を見直し、 “学びと信頼を通じて長期的な協業を育む仕組み”を目指す新しい形のマッチングとして 「未来共創」が誕生したことが紹介されました。
AIを活用し、参加者のプロフィール・過去実績・相性データをもとに
「最適な出会い」を創出するシステムが今後段階的に導入予定であることも発表。
同時に、会員専用プラットフォームでは、勉強会・1on1メンタリング・専門家ウェビナーなど 成長支援プログラムを提供していく構想が共有されました。
代表コメント（抜粋）
「未来共創は、単なる“つながり”ではなく、“信頼”を通じて成果を生む場をつくりたい。
ビジネスを超えた学びと共感が、次の時代の経営を強くします。」
- 株式会社ロードマップ 代表取締役 石川 真実
参加者の声（抜粋）
「一方的な営業会ではなく、共に学び合う空気感が新鮮でした。」
「AIと帝王学を融合したマッチング構想に興味を持ちました。」
「士業や専門職など、普段接点のない層と建設的な対話ができた。」
次回開催予告
次回は 2025年12月10日（水） 12:30～15:30 に開催予定。
ゲストには、上場企業でCOOを務めた経験を持つ齊藤ビジネスデザイン株式会社 代表取締役 齊藤心吾 氏を招き、「エンタープライズSaaS企業が上場に至るまでの成長戦略」をテーマに講演を行います。
https://miraikyoso2.peatix.com/view
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334693&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ロードマップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334693&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ロードマップ
プレスリリース詳細へ