新たな「日本三大イルミネーション」を決める投票結果を発表！その第三弾「西日本イルミネーションTOP10」が決定！！
一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューローは、2017年に創設した夜景観光ブランド「日本三大イルミネーション」の3回目となる認定を実施。2025年11月27日（木）、神奈川県藤沢市で開催する「夜景サミット2025 in藤沢」で最終決定しますが、今回は第一弾の「東日本ランキング」「中日本ランキング」に続き、本日時点の集計結果に伴う中間発表の第三弾「西日本ランキング」を発表します。
■日本三大イルミネーションとは？
日本のイルミネーション文化は電球が誕生して以降、クリスマスの賑わいや冬の季節に温かみを与える装飾の光から独自の進化を遂げ、人々を楽しませる夜のエンタテインメントとして発展・進化してきました。全国の観光施設や公園等では無料・有料のイベントが続々と誕生し、特に地方都市では、滞在型観光促進の起爆剤としての役割を担っています。当団体では、「世界新三大夜景」「日本新三大夜景」「関東三大イルミネーション」など多数の夜景観光ブランドを創設。全国イルミネーションの魅力発信を通じて業界全体の活性化を図ってきました。そして、“イルミネーション戦国時代”と称される近年の集大成として、「日本三大イルミネーション」を決定。同ブランドの認定をきっかけに、イルミネーション文化がますます発展し、日本のイルミネーションが誇るクリエイティブな側面や技術力を生かした夜間エンタテインメントの魅力を世界へ発信して参ります。
■選定方法
１、全国の夜景観光士6,768人に行う投票に加え、一般投票との総合計でポイント化。
※夜景観光士は一般投票に対してポイントは倍となります。
２、その後、エリア別に分けた「東日本ランキング10位」「中日本ランキング10位」「西日本ランキング10位」を発表。
３、最終的に投票ポイントをふまえた「日本三大イルミネーション」を決定します。
※東日本・中日本・西日本エリアの各1位が選ばれるわけではございません。
「日本三大イルミネーション」中間発表「西日本ランキング」は以下の通りです。
第一位：ハウステンボス 光の王国（長崎県佐世保市）
第二位：東南植物楽園 沖縄南国イルミネーション（沖縄県沖縄市）
第三位：レオマリゾート・レオマ光ワールド（香川県丸亀市）
第四位：日本庭園 由志園 黄金の島 ジパング（島根県松江市）
第五位：国営讃岐まんのう公園 ウィンターファンタジー（香川県仲多度郡まんのう町）
第六位：小倉イルミネーション（福岡県北九州市）
第七位：備北イルミ（広島県庄原市）
第八位：グリーンランド Wonder illumination（熊本県荒尾市）
第九位：ひろしまドリミネーション（広島県広島市）
第十位：周南冬のツリーまつり（山口県周南市）
■最終結果の発表について
「日本三大イルミネーション」最終結果は「夜景サミット2025 in藤沢」で発表いたします。
開催日程：2025年11月27日（木）
第１部…午後1時から 第2部…午後5時から
会 場：藤沢市民会館小ホール（第１部）、江の島シーキャンドル（第２部）
参 加 者：国内外の夜景観光に携わる行政、民間事業者、マスコミ関係者等
※第１部のみ一般観覧可能（申込不要・無料）
主 催：一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー
湘南藤沢活性化コンソーシアム
御取材等については、弊社までお問い合わせください。
https://yakei-cvb.or.jp/
記事に関する取材・お問合せ
一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー
東京都中央区勝どき1-13-6 TEL：03-6204-0115
プレスリリース詳細へ