季節のムズムズをやさしくケア。和歌山県産の柑橘100％の粒サプリ「アトピタン～pure～」11月20日発売

中野BC株式会社

梅の産地・和歌山県の中野BC株式会社（本社：和歌山県海南市／コーポレートサイト：https://www.nakano-group.co.jp/）は、2025年11月20日（木）に、和歌山県産柑橘100％の粒サプリ「アトピタンpure（ピュア）」を新発売します。

季節の“ムズムズ・グズグズ”に悩む方へ、毎日つづけやすい添加物不使用・国産素材のサプリメントとしてご提案します。

【商品ページ】https://www.genkinokuni.jp/c/healthyfood/atopitan/gd74

「アトピタン～pure～（ピュア）」は、和歌山県産の柑橘「じゃばら」と「青みかん」を使用し、国産柑橘100％の力だけを凝縮した自然派サプリです。

柑橘ポリフェノールの「ナリルチン」「ヘスペリジン」が、季節のムズムズやぐずぐずをやさしくサポートします。

従来品「アトピタン」は長年ご愛用いただいてきましたが、お客様からは

「長く続けたいけれど、価格が少し高い」

「粒数が多くて飲みにくい」

「もっと手軽に続けられる形がほしい」

といった声をいただいていました。

そこで今回、摂取目安量を1日9粒→5粒へ見直し、さらに価格も続けやすい設定に改定。

内容はそのままに、より手軽で続けやすいサプリメントへと進化しました。

季節のムズムズに、2種の柑橘ポリフェノールの力を

花粉症やハウスダストなどによる季節性の不快感。その原因のひとつは、アレルギー反応に関わる「ヒスタミン」の過剰分泌と言われています。

じゃばらに多く含まれるナリルチンは、このヒスタミンの働きを穏やかにし、“ムズムズ・グズグズ”対策として広く知られる存在です。

「季節のムズムズにはじゃばらが有効」というイメージがある一方で、

実は、より実感しやすく続けやすいサプリにするためには、青みかんの力が欠かせません。

青みかんに含まれるヘスペリジンは、体のめぐりをサポートし、じゃばらの働きを補うだけでなく、成分の吸収性を高める役割も担っています（特許番号：5559094号）。

この2つを組み合わせることで、季節の不快感ケアに加え、日々の健康維持や美容面にもアプローチできる“バランスの良い柑橘処方”が実現しました。

国産柑橘由来のポリフェノールは抗酸化作用にも優れ、自然素材ならではのやさしさで毎日の健やかさを支えます。

「国産」×「無添加」へのこだわり

「アトピタン～pure～」に使用する素材はすべて国産。合成着色料・保存料・香料などの添加物は一切不使用です。

和歌山県産のじゃばらは果皮を、青みかんは果皮を含む果実をまるごと粉砕し、果実が持つ香りと力をそのまま閉じ込めています。毎日安心してお召し上がりいただけるよう、自社グループ内で製造・充填・検査を一貫管理。自然のままの力で、やさしく体をサポートします。

じゃばらと青みかんだけで作った柑橘100％の粒

アトピタンの歩み

誕生から約20年。研究を重ねながら進化し続けてきました。

青みかんのみを使用した初代「アトピタン」2005年発売2005年：「青みかん」から始まった第一歩

初代「アトピタン」は、青みかん由来のヘスペリジンに着目し、近畿大学薬学部との共同研究から誕生しました。

じゃばらを加えてパワーアップした2代目「アトピタン」2012年：「青みかん×じゃばら」で新たな展開へ

2010年代、和歌山県北山村の“幻の柑橘”じゃばらが注目され始め、中野BCはそのナリルチンと青みかんのヘスペリジンを組み合わせる研究を推進。

ヘスペリジンの溶解性をじゃばら成分が高めることを発見し、吸収効率を改善（特許番号：5559094号）。

2012年1月、「アトピタン みかんとじゃばらの力」を発売しました。

受賞を喜ぶ食品科学研究所の面々■2015年 技術が評価され「和歌山県発明協会会長賞」を受賞

抗アレルギー剤（特許番号：5559094号）として青みかんとじゃばらの組み合わせによる独自の製法が高く評価され、2015年には「和歌山県発明協会会長賞」を受賞しました。

袋タイプで持ち運びも便利に■2016年 続けやすい「袋タイプ」を発売

外出時にも持ち運びやすい袋タイプを発売し、毎日続けられる製品へと進化しました。

青みかんとじゃばら100％の「アトピタン～pure～」2025年11月20日(木) 青みかんとじゃばら100％の“pure”処方へ

青みかんとじゃばら100％の「アトピタン～pure～（ピュア）」として新たに生まれ変わりました。

毎日手軽に飲みやすく、続けやすく。

1日5粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。粒タイプで飲みやすく、持ち運びにも便利。朝晩の習慣として、季節を問わずご利用いただけます。

果物王国・和歌山のメーカーだからこそ、

梅や柑橘の研究を続けています。

中野BCでは、梅や柑橘の機能性に着目し、30年以上にわたり研究を行っています。

当社は梅酒・清酒などの製造メーカーとして知られていますが、その研究・製造技術を活かし、健康食品分野でも数々の自社開発商品を展開しています。

梅だけで作った粒サプリ『梅真珠』、機能性表示食品『うめ効果』『うめ効果ゼリー』などを開発。近年は「冷え改善」「腸活」「花粉対策」など、お客様の生活課題に寄り添う製品を次々と発表しています。古来より日本人に親しまれてきた“梅と柑橘”の力を活かし、多くの人々の健康を支えるものづくりを続けています。

中野BCが販売する健康食品

製造元について

本製品を製造する中野BC株式会社は、和歌山県海南市に本社・自社工場を構える総合酒類メーカーです。創業以来60年以上にわたり、清酒・梅酒の製造、梅関連食品の製造、健康食品の研究開発を行っており、梅の加工量・梅果汁製造量は日本有数の実績を誇ります。

また、社内には「食品科学研究所」を設け、大学や研究機関と連携しながら、梅エキスの有効成分「ムメフラール」や柑橘ポリフェノールの研究を進めています。酒造りで培った発酵技術を応用し、素材の力を最大限に引き出す“科学する蔵”として、地域の恵みを全国へ届けています。

■商品概要

商品名：アトピタン～pure～（ピュア）

内容量：155粒（約31日分）

発売日：2025年11月20日（木）

小売価格：2,700円（税込）

定期価格：2,430円（税込）

摂取目安量：1日5粒程度を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。

原材料名：じゃばら（和歌山県産）、温州みかん

販売者：中野BC株式会社（和歌山県海南市藤白758-45）

商品問い合わせ：0120-2-12340（8:00～18:00）

【販売場所】

直営オンラインショップ

元気ノ国（健康食品公式）

その他オンライン販売先

＜ご参考情報＞「じゃばら」とは？

和歌山県北山村でのみ栽培されている、“幻の柑橘”じゃばら。

その名は「邪気を払う」に由来し、古くから縁起のよい果実として親しまれてきました。

独特の苦みと爽やかな香りが特徴で、果皮にはポリフェノールの一種であるナリルチンが豊富に含まれています。このナリルチンには、季節性のムズムズや不快感をやわらげる働きがあるとして注目され、全国的に健康食品素材として利用が広がっています。

自然豊かな北山村では、地域資源としてのじゃばらの価値を守りながら、果実や果皮の有効成分を活かした研究・商品開発が進められています。

＜ご参考情報＞「青みかん」とは？

まだ熟す前の若い温州みかんのことで、果皮にはポリフェノールの一種である「ヘスペリジン」が豊富に含まれています。

これらの成分には、めぐりのサポートや季節のムズムズ対策のほか、抗酸化作用による美肌効果も期待されています。

ヘスペリジンは毛細血管の健康を保ち、肌のくすみや冷えの改善に関与するといわれ、健康と美容の両面から注目されている成分です。

温暖な気候に恵まれた和歌山県では、こうした青みかんを活かした健康食品素材の研究や商品開発が進められています。

【中野BC株式会社 会社概要】

所在地：和歌山県海南市藤白758-45

設立：1961年（昭和36年）11月

代表者：代表取締役社長 中野幸治

従業員数：117人（2025年11月現在）

資本金：8,000万円

お問合せ：073-482-1234（代）

公式サイト：https://www.nakano-group.co.jp/

お酒通販公式オンラインショップ：https://shop.nakano-group.co.jp/

健康食品公式オンラインショップ：https://www.genkinokuni.jp/