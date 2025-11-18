À¶¿å¹Á¼þÊÕÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·Áö¹Ô¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¡¡ÀÅ²¬»Ô¡¢À¶¿å¹Á¿¶¶½³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶¡¡ÌÀÉ§¡Ë¡¢ÎëÍ¿·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ý¯°æ¡¡½Å±Ñ¡Ë¡¢ÂçÀ®·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁêÀî¡¡Á±Ïº¡Ë¡¢A-Drive³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬Éô¡¡Äê¾¡¡Ë¡¢¥¢¥¤¥µ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£¡¡½ß¡Ë¡¢Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî¡¡¹Ì¼£¡Ë¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅè¡¡ÍÛÆó¡Ë¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ»ö¶È¡ÖÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ³ÎÊÝ°Ý»ý²þÁ±»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¼Ò²ñ¼ÂÁõ¿ä¿Ê»ö¶È¡¢°Ê²¼ËÜ»ö¶È¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤ÎÀ¶¿å¹Á¼þÊÕÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î22Æü～11·î27Æü¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÁö¹Ô¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡ÀÅ²¬»Ô¤Ï¡¢Âè4¼¡ÀÅ²¬»ÔÁí¹ç·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÀ¶¿å¹Á¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ë¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢³¤ÍÎ»º¶È¤ä³¤ÍÎ¸¦µæ¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤¬¸òÎ®¤·Æø¤ï¤¦¡Ö¹ñºÝ³¤ÍÎÊ¸²½ÅÔ»Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ù¤ò5Âç½ÅÅÀÀ¯ºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¿å¹Á¤Ï¡¢¹ñºÝÎ¹µÒÁ¥µòÅÀ·ÁÀ®¹ÁÏÑ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¼è°·ÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¯¥ëー¥ºÁ¥´ó¹Á¤È¤·¤Æ¤â¹ñÆâÍ¿ô¤Î¹Á¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢Æü¤Î½Ð¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï´Ñ¸÷¸òÄÌ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¹Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¼þÍ·¸òÄÌ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯3·î¡Ë¤Ë¤Ï¾Íè¤Î¼«Æ°±¿Å¾²½¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼êÆ°¥«ー¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº±¿¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë¤Ë¤Ï¥¹¥íー¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¤Ë¤è¤ëÁö¹Ô¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÎáÏÂ9Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÆü¤Î½ÐÃÏ¶è¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë4¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Êâ¼Öº®ºß¶õ´Ö¤Ç¤Îµ»½Ñ²ÝÂê¤Î¸¡¾Ú¡¢»ö¶ÈºÎ»»À¤Î¸¡¾Ú¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¸¡Æ¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
2. »ö¶È¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼ÒÀ½¤Î¥ä¥Þ¥Ï¥°¥êー¥ó¥¹¥íー¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¶¿å¹Á¤Î¹ÁÏÑ»ÜÀßÆâ¤ª¤è¤Ó¸øÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¤Ë¤è¤ëÁö¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áá´ü¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÁö¹Ô¥ëー¥È¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢°ìÉô¸øÆ»¤ò´Þ¤à¥ëー¥È¤ÇÁö¹Ô¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤ò1Âæ¤«¤é2Âæ¤ËÁý¤ä¤·¡¢¼ÖÎ¾¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥À¥¤¥ä¤Ç¤Î±¿¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
3. ¾è¼ÖÊýË¡
»öÁ°Í½Ìó¡Ê¾è¼ÖÆü¤ÎÁ°Æü17»þ¤Þ¤Ç¡Ë¤ª¤è¤ÓÅöÆüÍ½Ìó¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¢¨£´
¢¨£´¡§»öÁ°Í½Ìó¤Ç¾è¼ÖÏÈ¤¬¤¹¤Ù¤ÆËä¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÆüÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢22¡¦23Æü¤Ï¼þÊÕ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÊ»ºÅ¡¢24¡¦26¡¦27Æü¤ÏÂç·¿¥¯¥ëー¥º´ó¹Á¤Î°Ù¡¢°ìÉô»öÁ°Í½Ìó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »öÁ°Í½Ìó～¾è¼Ö¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¡¦»öÁ°Í½Ìó¤Ï11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ¤«¤é³«»ÏÍ½Äê
£±. ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëURL¤Þ¤¿¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡Ê±¦¾å¡Ë¤è¤êWEB¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
£². WEB¥Úー¥¸¤è¤ê¡¢´õË¾¤ÎÆüÄø¡¦¥ëー¥È¤Ê¤É¤òÁªÂò¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·Í½Ìó¢¨£µ
£³. È¯¼Ö»þ¹ï3Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Î¤ê¤Ð¤Ë½¸¹ç
£´. ¾è¼Ö¾ì½ê¤Ë¤ÆÍ½Ìó´°Î»²èÌÌ¤ò·¸°÷¤Ë¸«¤»¤Æ¾è¼Ö
¢¨£µ¡§»öÁ°Í½Ìó¤Ï¾è¼ÖÂÐ¾ÝÆü¤ÎÁ°Æü17»þ¤Þ¤Ç²ÄÇ½
¢£ ÅöÆüÍ½Ìó～¾è¼Ö¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
£±. ¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥É¥êー¥à¥×¥é¥¶¿·´ÛÆâ¤Î¼õÉÕ¾ì½ê¡ÊÅ¸¼¨¥Öー¥¹¡Ë¢¨£¶¤Ç¾è¼Ö¼õÉÕ
£². È¯¼Ö»þ¹ï¤Î3Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Î¤ê¤Ð¤Ë½¸¹ç
£³. ¾è¼Ö¾ì½ê¤Ë¤ÆÅöÆüÍ½Ìó·ô¤ò·¸°÷¤Ë¸«¤»¤Æ¾è¼Ö
¡¡¢¨£¶¡§¼õÉÕ¾ì½ê¡ÊÅ¸¼¨¥Öー¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥É¥êー¥à¥×¥é¥¶¿·´Û¡ÊPARK-side¡Ë2³¬¡¡LOGOSÅ¹ÊÞÁ°¡¢¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ーÎ¢
¼õÉÕ¾ì½ê¡§¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥É¥êー¥à¥×¥é¥¶¿·´Û¡ÊPARK-side¡Ë¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×
4. ¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú
¡¦¼Â¾ÚÁö¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ¤Î¸¡Æ¤¤ä¼Ò²ñ¼õÍÆÀ¤Î¾úÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
»î¾è¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡» »öÁ°Í½Ìó¤ÎÊý¤Ï¡¢Í½Ìó´°Î»¤Þ¤¿¤Ï¾è¼Ö´°Î»¥áー¥ë¤ËµºÜ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡» ÅöÆüÍ½Ìó¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅöÆü·ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õÉÕ¾ì½ê¤Ë¤Æ¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5. ¼Â¾Ú»ö¶È¤Ø¤Î»²²è´ë¶È
6. Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
£±. »ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡ÀÅ²¬»Ô ·ÐºÑ¶É ³¤ÍÎÀ¯ºöÉô BX¿ä¿Ê²Ý¡¡Ã´Åö¡§¸Å±¹¡¢ºûÃ«
¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡§054-354-2344
¡¡¡¡E-mail ¡§ bx-suishin@city.shizuoka.lg.jp
£². ÅöÆü¤ÎÁö¹Ô¼Â¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡À¶¿å¹Á¿¶¶½³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡§054-369-6666
°Ê¡¡¾å