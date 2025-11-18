女子ソフトボール戸田中央メディックス埼玉に所属する後藤希友選手とのマネジメント契約締結のお知らせ

吉本興業株式会社

吉本興業グループの株式会社よしもとスポーツは、女子ソフトボール日本代表にも選出され、JDリーグ・戸田中央メディックス埼玉に所属する後藤希友（ごとうみう）選手とマネジメント契約を締結しました。当社は、後藤選手が競技に集中できる環境づくりを行うとともに、オフシーズンを主としたメディア出演、SNS発信などを全面的にサポートしていきます。

後藤選手は、これからの女子ソフトボール界を牽引する逸材であり、2028年のロサンゼルスオリンピックでも活躍が期待されます。当社は、後藤選手のこれまでの実績、競技に向き合う真摯な姿勢、そして将来性に強く共感し、専属マネジメント契約を締結する運びとなりました。

現在、よしもとスポーツではプロ野球選手やプロサッカー選手、各競技のOBの方々など約60名のサポートをしています。今後も、日本を代表して世界の舞台で戦う後藤選手の活動サポートを通じて、日本のスポーツ文化のさらなる発展に貢献していきます。

後藤希友選手コメント

この度、吉本興業でマネジメント業務をサポートしていただくこととなりました。

今後はより一層競技に集中できる環境をつくっていただけるので、競技力向上に精進していきます。

今後も沢山の方々に応援していただけるよう努力していきたいと思います。

選手プロフィール

名前：後藤希友（ごとうみう）

生年月日: 2001年3月2日（24歳）

出身地: 愛知県名古屋市

身長: 174cm

ポジション: 投手

投打: 左投左打

所属: 戸田中央メディックス埼玉（2025年～）

経歴

東海学園高校 -トヨタレッドテリアーズ-戸田中央メディックス埼玉

日本代表の実績

オリンピック（東京） -2021年（金メダル）

ワールドゲームズ（バーミングハム）-2022年（銀メダル）

アジア大会（杭州） -2023年（金メダル）

世界選手権/ワールドカップ（ウーディネ）-2023/2024（金メダル）

ワールドゲームズ（成都）-2025年（銅メダル）

日本リーグ／JDリーグの実績

2020年：新人賞（投手）

2021年：最高殊勲選手賞、最多勝利投手賞、ベストナイン（投手）

2022年： [西地区]最高殊勲選手賞、最優秀防御率賞、最多勝利投手賞、ベストナイン（投手）

ノーヒットノーランをシーズン2度達成

2023年： [西地区] 最高殊勲選手賞、最優秀防御率賞、最多勝利投手賞、ベストナイン（投手）、Most Wow! Player of the Year（MVPに相当）

2024年： [西地区] 最優秀防御率賞

特徴

身長174cmの長身から投げ下ろすダイナミックなフォームと、気迫あふれるピッチングが持ち味。東京オリンピックでは、「次世代のエース」として圧巻の投球を披露。JDリーグでも数々のタイトルを獲得し、名実ともに日本ソフトボール界を牽引する左腕投手。