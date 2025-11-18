YouTubeとゴルフ場サイネージを連携させた新広告パッケージ「Sho-Time GOLF × ゴルフアドボックス」の提供を開始

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤 伸一、以下「エニアド」）は、この度、人気ゴルフYouTubeチャンネル「Sho-Time GOLF」と、ゴルフ場内デジタルサイネージメディア「ゴルフアドボックス」を組み合わせた、新たな広告パッケージの提供を開始いたしました。

提携の背景

近年、YouTubeをはじめとするオンライン動画広告を活用し、ゴルフ愛好家への認知拡大を図る企業が増えています。当社では、オンラインで獲得した認知を、ゴルフ場という体験の場での購買行動につなげることに着目し、ゴルフ場サイネージによるプロモーション施策を強化してまいりました。

こうしたビジョンを実現するパートナーとして、オンラインで圧倒的な影響力を持つ人気ゴルフYouTubeチャンネル「Sho-Time GOLF」を運営するSoichi社と提携し、オンラインとオフラインを統合した新たなプロモーションパッケージの提供に至りました。

本パッケージは、オンラインで高まった興味や関心を、実際のゴルフ場で再喚起する設計となっています。認知から現場での購買行動まで、一貫した顧客体験を提供することで、企業のプロモーション効果最大化を目指します。

新広告パッケージの特徴

本パッケージは、チャンネル登録者数20万人規模のゴルフYouTubeチャンネル「Sho-Time GOLF」でのPR動画と、国内の良質なゴルフ場クラブハウス内に設置されたデジタルサイネージ「ゴルフアドボックス」での動画広告を連動させたものです。

1.オンラインでの興味喚起

「Sho-Time GOLF」の動画内で、エンターテイメント性の高いコンテンツを通じて自然な形で商品やサービスの魅力を伝え、視聴者の興味・関心を喚起します。

2.オフラインでの再想起

ゴルフ場に来場したターゲットに対し、YouTubeで見た内容と連動した広告をサイネージで放映。最も購買に近いタイミングでリマインドすることにより、ブランド想起率を高め、購買行動を後押しします。

3.効果の"見える化"で、PR効果を最大化

本パッケージの最大の特徴は、PR効果を具体的な数値で測定できる点にあります。具体的には、「ブランド想起リフト」や「指名検索数」などの指標を用いて施策の効果を分析し、レポーティングします。これにより、広告主は投資対効果を明確に把握し、今後のマーケティング戦略に活かすことが可能になります。

Sho-Time GOLF メディア概要

登録者数約20万人のゴルフ系YouTubeチャンネルで、20～40代のアクティブゴルファーへリーチしたい企業・メーカー・サービスに最適なプロモーション媒体です。

実際の使用シーンを交えながら、視聴者のリアルな購買行動につながる形で紹介し、商品の性能紹介にとどまらず、ゴルファー目線での訴求が可能です。

動画企画から撮影・編集・配信までをワンストップで対応できるため、ブランドの魅力を自然に伝えるPRコンテンツを制作することができます。





【概要】

ターゲット :20～40代のアクティブゴルファー

チャンネル登録者数 : 約20万人

特徴 :企画から配信までワンストップ制作、リアルな購買行動に繋がる訴求

ゴルフアドボックス メディア概要

良質なゴルフ場のクラブハウス内に設置されたデジタルサイネージで、関東・関西・東海地方のゴルフプレーヤー・富裕層に対して1日を通して複数回アプローチが可能です。

【概要】

設置場所:関東・関西・東海地方の良質なゴルフ場クラブハウス内

設置ゴルフ場数:19ゴルフ場（23コース）

設置台数:約200台

月間リーチ人数:約100,000人

端末サイズ:大型：40～42インチ横型、小型：10.1インチ横型

提供プラン

企業のニーズに合わせ、1ヶ月のテスト導入プランから6ヶ月間の本格的なブランディングプランまで、4つの基本パッケージをご用意しています。また、サンプリングやインフルエンサーイベントといった体験型のオプション施策も組み合わせることが可能です。

詳細については、以下のサービス紹介ページをご覧ください。

お問い合わせ先

詳細を見る :https://xadbox.com/golf_youtube/

株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

担当：岩崎 聖

E-mail: xadbox@any-ad.jp

TEL: 090-8870-7243



少しでもご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください。

株式会社エニアドについて

会社名: 株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地: 〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立: 2023年12月25日

代表取締役社長: 古澤 伸一

URL: https://any-ad.co.jp/

事業内容

・アドボックス運営事業: デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営

・メディア開発事業: 新規メディアの開発と提供

・オフライン広告代理店: オフライン広告活動の支援

・マーケティングコンサルティング: 広告戦略の立案と実行支援