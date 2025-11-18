ChatGPTで口コミ返信を自動生成。MEOツール『マップ職人』、店舗スタッフの“精神的負担”と作業時間を大幅削減する新機能を11月17日よりリリース。

株式会社フリースクエア

Web集客と風評被害対策のサービスを展開する株式会社フリースクエア（本社：東京都渋谷区 代表取締役：徳島正浩）は、MEOツール『マップ職人』 において、Google Mapsの口コミ返信をAIが自動生成する「AI返信機能」 を2025年11月17日(月)より提供開始します。

SNSの普及で口コミ返信の重要性が増す一方で、従業員の作業・精神的負担が課題となっています。その課題解決のため、本機能はChatGPTを活用し、ネガティブな口コミにも対応する返信案を3パターンの口調で提案。返信工数を削減し、従業員のストレスを緩和します。『マップ職人』のクチコミ機能利用ユーザーは無料で利用可能です。

店舗集客におけるSNSの効果的な活用法と店舗で働く人々の心の健康の両立を実現を目指します。

詳細は公式ウェブサイト( https://mapshokunin.com/tools/ai?fv )でご確認いただけます。

詳細はこちら :https://mapshokunin.com/tools/ai?fv

新機能追加の背景

SNSが普及したことにより、お客様の声＝口コミの重要性が日増しに大きくなっています。その中で、せっかくお客様が口コミを投稿してくれたなら、速やかに返信すべきだというニーズが生まれています。

しかし、一方では、従業員の心の健康を守るためにも、口コミ返信による従業員のストレスを減らしたいというニーズも同時に生じています。

そこで、ストレスが軽減できる口コミ返信機能として、『マップ職人』ユーザーからの要望が多かった”AI返信機能”を開発しました。

新機能の特徴

- クチコミ返信の内容を考えるのが大変- ネガティブなクチコミにどのように返信するか悩む- 担当者によって返信のトーンがバラつく- 忙しくて返信が後回しになりがち- 高評価クチコミにも感謝を込めた言葉で返信したい。

『マップ職人』のAI返信機能は、店舗の従業員様から頂いた上記の具体的な悩みを解決するために、

現段階では、最も自然な回答が期待できると言われているAI『ChatGPT』を組み込んでいます。

自動返信ではなく、AI提案型だから安心です。人の目で最終チェックができ、自然で高品質な返信が可能になっています。一括返信にも対応しており、複数クチコミに対してのAI生成案も作成可能です。

新機能の利用方法

『マップ職人』のクチコミ返信画面１.1．返信したい口コミを選択

最初に返信したいクチコミを選択します。

『マップ職人』のクチコミ返信画面２.2．返信口調を選ぶ

・丁寧な口調

・カジュアルな口調

・口調は口コミに合わせる

の3種類の中から、口調を選ぶ。

上記2ステップで、それぞれ以下のような回答内容が生成されます。

丁寧な口調カジュアルな口調口調は口コミに合わせる

※『マップ職人』のクチコミ機能やクチコミ一括管理機能をお申し込みのアカウントでは、無料でご利用可能です。

コメント

代表取締役 徳島正浩

SNSの普及で、お客様満足度の向上が、今まで以上に必要とされる時代となりました。

今回のAI返信機能の実装は、社会構造の大きな変化の中で必要とされた開発だったと思います。

今後の展望

代表取締役 徳島正浩

『マップ職人』のAI返信機能追加により、リアルな店舗の顧客満足度をAI活用でさらに向上させられるという店舗関係者からの期待を感じています。

『マップ職人』は、2026年1月にはさらなる機能追加のリリース予定です。

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：鈴木宏樹

E-mail：support@freesquare.co.jp

会社概要

企業理念 ：マーケティングとブランディングで企業の成長に貢献する

会社名 ：株式会社フリースクエア

所在地 ：東京都渋谷区

設立 ：2011年9月7日

代表取締役：徳島正浩

事業内容 ：I．店舗・クリニック集客に特化したGoogle Maps×Instagram×運用代行×広告運用な ど、弊社にしか出来ない複数の施策を組み合わせた最適な集客手法をご提案。

II．貴社の大切な「社名」、「社長名」や「ブランド名」検索の結果を風評被害から護 り、見込み客や内定者の離脱による損失拡大のリスクを防ぎますなど

HP ：https://freesquare.co.jp/