【Unlucky Morpheus】ニューアルバム『Gate of Heaven』発売記念特番｜メンバー全員生出演！11/26(水) ニコニコ生放送で放送決定
Unlucky Morpheusのニューアルバム『Gate of Heaven』のリリースを記念し、スペシャル番組を生放送！番組にはメンバー全員が生出演で登場予定。
アルバム制作の裏話や、収録楽曲の聴きどころなどをたっぷり語ります。
さらに、おまけのプレミアム会員限定パートでは、Unlucky Morpheusにまつわるバラエティ企画も予定。ファン必見の特別番組をお見逃しなく！
Unlucky Morpheus ニューアルバム『Gate of Heaven』発売記念特番
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1199_1_8f1d2acef5d740f2de177439cd83cb8a.jpg?v=202511190727 ]
【番組について】
・番組の本編（約60分）はどなたでも視聴可能となりますが、おまけパート含む全編視聴するにはプレミアム会員のご登録が必要です。≫ニコニコプレミアム会員登録はこちら(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv349147483)
・タイムシフト期間： 放送終了後30日間（期間中見放題）
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。）
出演者
Unlucky Morpheus
Vocal : Fuki https://x.com/Fuki_official
Guitar, Scream : 紫煉 https://x.com/shiren_ANKM
Guitar : 仁耶 https://x.com/Jinya747
Violin : Jill https://x.com/Jill_violin
Bass : Hiroyuki Ogawa https://x.com/ogya_chrovio
Drums : FUMIYA https://x.com/Fu_min666
MC
星野卓也 https://x.com/G_TAKUYA
【オフィシャルサイト】
◆公式サイト：https://sound.jp/ankimo/
◆公式 X（旧Twitter）：https://x.com/ankimo_official
◆Instagram：https://www.instagram.com/ankimo_official/
◆YouTube channel：https://www.youtube.com/@UnluckyMorpheusOfficial
Unlucky Morpheus
RELEASE情報
2025.11.26 RELEASE
Unlucky Morpheus new album『Gate of Heaven』
Gate of Heaven
01. Gate of Heaven
02. 世界輪廻
03. Convergent Rays
04. Savior After God
05. 万華鏡
06. Who will be the next king?
07. Ready for a new stage
08. SAKURA chevalier
09. Blink of an eye
10. 殺戮のミセリア(re-recording)
LIVE情報
Unlucky Morpheus Release One-man Tour 2026『Gate of Heaven』
1/10(土)愛知・名古屋ReNY
1/18(日)大阪・yogibo META VALLEY
1/24(土)東京・渋谷 CYCLONE＜光のあんきも ～サイリウムを掲げよ～＞
1/31(土)東京・吉祥寺 CLUB SEATA＜暴れん坊限定ライブ＞
〈TOUR FINAL〉
2/6(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI
ライブ情報はこちら≫ https://udo.jp/concert/ankimo2026