【Unlucky Morpheus】ニューアルバム『Gate of Heaven』発売記念特番｜メンバー全員生出演！11/26(水) ニコニコ生放送で放送決定

写真拡大 (全3枚)

株式会社ドワンゴ

Unlucky Morpheusのニューアルバム『Gate of Heaven』のリリースを記念し、スペシャル番組を生放送！番組にはメンバー全員が生出演で登場予定。
アルバム制作の裏話や、収録楽曲の聴きどころなどをたっぷり語ります。
さらに、おまけのプレミアム会員限定パートでは、Unlucky Morpheusにまつわるバラエティ企画も予定。ファン必見の特別番組をお見逃しなく！



Unlucky Morpheus ニューアルバム『Gate of Heaven』発売記念特番

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1199_1_8f1d2acef5d740f2de177439cd83cb8a.jpg?v=202511190727 ]

【番組について】


・番組の本編（約60分）はどなたでも視聴可能となりますが、おまけパート含む全編視聴するにはプレミアム会員のご登録が必要です。≫ニコニコプレミアム会員登録はこちら(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv349147483)


・タイムシフト期間： 放送終了後30日間（期間中見放題）


※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。


（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。）


出演者



Unlucky Morpheus
Vocal : Fuki　https://x.com/Fuki_official
Guitar, Scream : 紫煉　https://x.com/shiren_ANKM
Guitar : 仁耶　https://x.com/Jinya747
Violin : Jill　https://x.com/Jill_violin
Bass : Hiroyuki Ogawa　https://x.com/ogya_chrovio
Drums : FUMIYA　https://x.com/Fu_min666



MC


星野卓也　https://x.com/G_TAKUYA



【オフィシャルサイト】
◆公式サイト：https://sound.jp/ankimo/
◆公式 X（旧Twitter）：https://x.com/ankimo_official
◆Instagram：https://www.instagram.com/ankimo_official/
◆YouTube channel：https://www.youtube.com/@UnluckyMorpheusOfficial



Unlucky Morpheus

RELEASE情報



2025.11.26　RELEASE


Unlucky Morpheus new album『Gate of Heaven』



Gate of Heaven

01. Gate of Heaven
02. 世界輪廻
03. Convergent Rays
04. Savior After God
05. 万華鏡
06. Who will be the next king?
07. Ready for a new stage
08. SAKURA chevalier
09. Blink of an eye
10. 殺戮のミセリア(re-recording)





LIVE情報




Unlucky Morpheus Release One-man Tour 2026『Gate of Heaven』
1/10(土)愛知・名古屋ReNY
1/18(日)大阪・yogibo META VALLEY
1/24(土)東京・渋谷 CYCLONE＜光のあんきも ～サイリウムを掲げよ～＞
1/31(土)東京・吉祥寺 CLUB SEATA＜暴れん坊限定ライブ＞



〈TOUR FINAL〉
2/6(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

ライブ情報はこちら≫　https://udo.jp/concert/ankimo2026