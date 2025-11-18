ファッションメディア「CLUEL」が2025年タイ・バンコクにショールーム「CLUEL BKK」をオープン！

株式会社ザ・ブックス パブリッシング

ファッションメディア「CLUEL（クルーエル）」「NAVYS（ネイビーズ）」「CLUEL homme（クルーエルオム）」などを発行する株式会社 ザ・ブックス パブリッシングは、この度タイ法人を立ち上げ、日本のファッションを世界に発信する新たな拠点として、タイの首都バンコクにショールーム「CLUEL BKK（クルーエル バンコク）」をオープンしました。

ショールーム「CLUEL BKK」では、CLUELの世界観をリアルな形で体験できる場を提供し、厳選されたブランドやアイテムを展示・販売いたします。成長著しいタイのファッションマーケットに向けて、クオリティ、デザインクリエイティブに優れた日本ブランドをタイ・バンコクから東南アジア全域へ向けアプローチします。

ショールームは、ブランド・商品のタッチポイントとしての機能をメインに、SNSプロモーション、POP UPイベント、BtoB、BtoCへオンラインとオフラインを繋ぐOMOショールームとして、商品価値・ブランド価値を伝えます。

また、2025年12月1日から2026年1月5日の期間で、バンコクの中心部に位置するデパート「Siam Discovery（サイアム ディスカバリー）」にて、CLUELがおすすめする日本のブランドを集めたポップアップイベント「JAPAN FASHION EXPO」も開催します。

JAPAN FASHION EXPO@Siam DiscoveryJAPAN FASHION EXPO@Siam DiscoveryJAPAN FASHION EXPO@Siam DiscoveryJAPAN FASHION EXPO@Siam Discovery

今後は、ブランドのクリエイティブ制作等で関わりのある、中国・韓国・香港・台湾などでもCLUELがキュレーションするポップアップストアを開催し、日本のファッションをアジア、そして世界に広める取り組みを進めます。

【タイ・バンコク ショールーム「CLUEL BKK」】

CLUEL (THAILAND) CO., LTD.

Tel: +66 96-095-3582

10 Shop E, 2nd Floor, POWWOWWOW Building,

Soi Suk Chai (Yak Baan Kluay Tai),

Phra Khanong, Klong Toei, Bangkok 10110]

https://maps.app.goo.gl/G5nekeipQEr2TAwz5

https://www.instagram.com/cluel_bkk/

【会社概要】

株式会社 ザ・ブックス パブリッシング（CLUEL発行元）

135-0031 東京都江東区佐賀2-4-10

代表取締役社長 竹本健一

https://thebooks.co.jp/