ブルーアーカイブ スパワールドコラボ開催決定！
株式会社メイクマインドと株式会社クラックスは、2025年11月20日（木）より、株式会社Yostarが運営するスマートフォン向けアプリゲーム『ブルーアーカイブ』と「SPAWORLD HOTEL&RESORT」コラボレーションイベントを開催いたします。
本イベントでは、コラボ入館券や描き下ろしイラストを使用したグッズの販売、イベントのために収録された館内アナウンス実施、コラボメニューの販売をおこないます。
さらに、JR東海「推し旅」も同時期に開催。期間内に東海道新幹線の車内限定でお楽しみいただける限定ボイスや、オリジナルイラストを使用したコラボ商品や限定クリアファイルをGETすることができます。
ぜひこの機会にお越しください。
＜開催概要＞
開催日時 2025年11月20日(木)～12月21日(日)
開催場所 SPAWORLD HOTEL&RESORT
住所 大阪府大阪市浪速区恵美須東３丁目４－２４
アクセス OSAKA METRO 御堂筋・堺筋線 ： 『動物園前駅』5番出口よりすぐ
JR環状線 ： 『新今宮駅』東出口よりすぐ
・コラボ入館券
2025年11月20日(木)～12月21日(日)の会期中、SPAWORLD HOTEL&RESORTにおいて、「ブルーアーカイブ」コラボ入場券を購入すると、「コラボ限定温泉タオル」をプレゼント！
[コラボ入館券]
・大人：2,300円（税込） ※SPAWORLD入館料1,500円を含む
・小人：1,800円（税込） ※中学生未満、SPAWORLD入館料1,000円を含む
[引換場所]
・SPAWORLD ２Fお土産コーナー
・コラボフード
イベント期間中、館内フードエリアにてコラボレーションメニューを販売いたします。
［提供価格］
特製チャーシューメン ：1,760円（税込）
特製ウインナーカレー ：1,600円（税込）
ドリンク（全８種） ：各1,050円（税込）
［提供店舗］
・3F フードパーク ：特製チャーシューメン、特製ウインナーカレー
・3F 洋食喫茶ブランコ ：ドリンク全8種
［ノベルティ］
店頭にてコラボメニューを注文のお客様に、コラボメニュー1品ご注文につきランダムで1枚、ノベルティをお渡しします。
※一日の提供数に上限がございます。部材が無くなり次第終了となります。
※商品の提供までお待たせする場合がございます。
※各店舗の詳細につきましてはこちら[ https://www.spaworld.co.jp/event/1120bluaka-spa/ ]をご覧ください。
<推し旅コラボ>
2025年11月20日(木)～12月21日(日)の期間中、東海道新幹線の車内で「アビドス廃校対策委員会」「温泉開発部」の限定ボイスが聴けます。 さらに、車内限定ボイスを聴き、乗車証明をご提示いただいた方を対象に、オリジナルクリアファイルをプレゼント。
詳しい配布方法など実施内容の詳細に関しましては、推し旅ページをご確認ください。
ご利用方法
詳細については、「推し旅」特設サイトをご覧ください。
■引き換え場所
・SPAWORLD ２Fお土産コーナー
アニメガ☓ソフマップAKIBAアミューズメント館、名古屋駅西店、なんば店
■ノベルティ
オリジナルクリアファイル
※特典はなくなり次第、配布終了となります。
■コラボグッズ
<販売商品情報>
※価格は税込です
販売店舗
・SPAWORLD ２Fお土産コーナー
・営業時間：8:00 ～ 22:00
販売開始時間
・2025年11月20日（木） 11時より販売開始
※より多くのお客様にお買い求めいただけるように、ご購入時に個数制限を設けさせていただきます。
各商品：1会計につき 各種3点まで
※推し旅コラボグッズは、アニメガ☓ソフマップAKIBAアミューズメント館、名古屋西店、なんば店でも販売いたします。
※ノベルティは、なくなり次第配布終了とさせていただきます。
※オンライン販売については後日クラックス公式Xにてお知らせいたします。
その他細かな注意点に関しては、イベントHPをご確認ください。
https://crux.jp/anime/event/2511bluearchive/
▼イラストレーター情報（敬称略）
・等身イラスト ：かんざきひろ https://x.com/kanzakihiro
・デフォルメイラスト ：多雨 https://x.com/tautiki
・デフォルメイラスト ：SAIPACo. https://x.com/saipaco
▼クレジット表示
(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
▼運営体制
企画運営：株式会社メイクマインド、株式会社クラックス