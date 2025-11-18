株式会社日テレ アックスオン

愛知SKE48、北海道タイトル未定、青森りんご娘ら 全国のアイドル１０組が「ふるさと納税」の顔に！ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」特別企画で、全国のふるさととふるさと発アイドルを応援しよう！

ふるさと納税を通して、好きな地域を応援するだけでなく、好きなアイドルも一緒に応援できる企画「ふるさと応援アイドル２０２５」。

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の特別企画で、全国10組の中から、好きなアイドルのボタンを押して、ふるさと納税を行えば、アイドルにも応援が届く仕組みとなっている。

今回参加するアイドルは、タイトル未定（北海道）、りんご娘（青森）、けっぱって東北（東北）、NANIMONO（関東）、おむすびコロコロ（関東）、SKE48（愛知）、feelNEO（岡山）、きみとバンド（愛媛）、HelloYouth（福岡）、Niimo（大分）のふるさと発、全国に向けても活躍中の人気グループ10組。

ふるさとチョイスの特設ページでは、全国のアイドルたちが、“推しコメント”と一緒に、ふるさとの“推しているお礼の品”を公開中。アイドルならではの個性あふれる推しポイントもチェックしながら、各地の魅力あふれるお礼の品に出会えます。

アイドルたちの、ふるさと愛や温かい方言が満載のPR動画も。

さらに、アイドルたちが自らふるさと納税を、わかりやすく個性たっぷりに説明する動画も公開中。10グループそれぞれが、クイズあり、変身あり、楽しくふるさと納税を学べる内容となっている。

エントリー期間は2025年11月18日（火）から、12月31日（水）まで。

■キャンペーン特設サイト

https://www.furusato-tax.jp/feature/a/furusatoouen_idol_2025

■公式TikTokでは個性あふれる人気アイドル10組の様々な動画を期間中毎日配信

https://www.tiktok.com/@furusato_idol2025

■ ふるさと応援アイドル２０２５参加アイドル プロフィール

〇タイトル未定（北海道）

何者かになろうとしなくていい。何者でもない今を大切に。をコンセプトに、

北海道札幌市を拠点に活動。何者にならなくてはいけないという不安になる気持ちの葛藤、また何者にでもなれるという希望が込められたグループ名。

〇りんご娘（青森）

今年25周年。芸能・音楽芸能活動を通し、地方からの情報発信、地元青森の活性化、全国、海外の第１次産業を盛り上げる。メンバーの名前は、ピンクレディ・スターキングデリシャス・はつ恋ぐりん・金星でりんごの品種名から。

〇けっぱって東北（東北）

テーマは「ふるさとへの恩返し」。東北出身メンバーが、奥羽山脈のてっぺんを目指して、ライブやSNSを通して東北を！日本を！元気にすべく活動中。福島・宮城・青森・山形・秋田・岩手の出身メンバー6名で活動中。

〇NANIMONO（関東）

未だ何者でもない女の子たちが何者かになる物語。メンバー全員がインキャであり、インキャに寄り添うアイドルグループ。インキャを応援する楽曲などで、インキャらしく生きられる優しい世界を作ることを目標に活動中。

〇おむすびコロコロ（関東）

グループ名には『あなたと私の縁を結ぶ。』と言う意味が込められている。国民的な食べ物の由来に結んで国民的アイドルを目指す。2022年5月に「アイドルカレッジ」より誕生したガールズユニット。

〇SKE48（愛知）

2008年から名古屋・栄を拠点に全国、世界に向けて活動中。SKE48劇場（SKE48 THEATER）で公演をS・KII・Eの各チームと研究生で日々開催。※「ふるさと応援アイドル2025」には、愛知出身メンバーを中心に12名が参加。

〇feelNEO（岡山）

岡山発。2016年の活動開始から9年、メンバー5人が一切不動の編成。この5人だからこそどんな未来も描いてゆける。そんな5人の在り方と、これから。5人にしか歌えないストーリーを通して、聴く人に勇気や希望を与える。

〇きみとバンド（愛媛）

高いビジュアルと楽曲、バンドなのにダンスや餅まきなどを行うエンタメに富んだパフォーマンスが話題の本格派ガールズバンド。今年、インディーズガールズバンド史上初となる、Zepp５大都市ツアーも完走。

〇HelloYouth（福岡）

九州・福岡を拠点に活動し、キャッチコピーは「始まる青春」。等身大の青春がテーマで、サウンドプロデューサーは175RのISAKICK。2025年7月で7年目を迎え、超楽しい超熱い超疲れる超気持ちいいライブを展開中。

〇Niimo（大分）

大分発。グループ名は「New Impact In My Oita」の頭文字を取っており「大分から新しい刺激を皆さんへ」」という想いが込められている。2012年9月結成。爽やかな青春をテーマにした王道系アイドルグループ。

