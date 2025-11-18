レペゼン日本「龍と勇太」、世界大会でベスト4の快進撃！Freestyle Session World Finals 2025 2vs2 Open Styles部門

ISARIBI株式会社

2025年11月15日（土）～16日（日）、アメリカ・ロサンゼルスのLa Boom（6611 Alameda St）で開催された世界的ストリートダンスイベント「Freestyle Session World Finals 2025」において、日本を背負って挑んだ龍と勇太（所属：クリエイターレーベル「METEORA st.」）が 2vs2 Open Styles部門でベスト4 という快挙を達成しました。

本大会は、ストリートダンス界を牽引する Snipes Pro Breaking Tour が主催し、CROS1（クロスワン）とGrassroots Productionsが制作を手がける、世界最高峰のブレイキン（ブレイクダンス）イベントです。世界中からトップダンサーが集結し、技術・創造性・表現力を競い合うストリートカルチャーの祭典として、毎年大きな注目を集めています。

龍と勇太は、Open Style部門において柔軟な表現力と即興性を武器に、世界の強豪を相手に堂々たるパフォーマンスを披露。観客を終始“バカ沸き”させ、審査員からも高い評価を獲得しました。さらに主催者からも「最高！」との賛辞を受けるなど、会場全体を熱狂の渦に巻き込みました。

今回が初の海外挑戦となった「龍と勇太」にとって、このベスト4入りは確かな成果であり、日本のストリートダンスの可能性を世界に示す歴史的な一歩となりました。彼らの挑戦は、次世代のダンサーたちにとっても大きな希望と刺激を与えるものです。

【龍 コメント】

「龍と勇太」初海外挑戦、初優勝ってできれば本当は綺麗だったんですけど、そうともいかず。でも、僕たちのルーティーンは世界にも通じてました。もっとソロを磨きます。また挑戦したいと思います！

【勇太 コメント】

やり切ったという感じと悔しい感じがどちらもあります。Freestyle Sessionでベスト4、「龍と勇太」が世界で4本の指に入るチームになれたってことです。悔しさが残るくらいが丁度いいのかなと思います。とにかく、爪痕は残しました！

< Freestyle Sessionとは>

Freestyle Session（フリースタイル・セッション）は、1997年にアメリカ・カリフォルニア州で誕生した、世界最高峰のブレイキン（ブレイクダンス）バトルイベントです。創設者であるCROS1（クロスワン）が掲げた「真に自由な表現の場をつくる」という理念のもと、ヒップホップカルチャーの精神を体現する場としてスタートしました。

以来、20年以上にわたり、世界中のB-boy・B-girlたちがこの舞台を目指し、技術・創造性・精神力を競い合ってきました。現在ではSnipes Pro Breaking Tour（スナイプス・プロ・ブレイキング・ツアー）の公式イベントとして位置づけられ、世界中の予選を勝ち抜いた代表チームが集う「World Finals」は、まさに“ブレイキン界のワールドカップ”とも称される存在です。

▪龍と勇太 プロフィール

2018年当時、キッズダンスバトルで出会った小学6年生の龍と小学4年生の勇太によって結成されたコンビ。同年、あきばっか～のvol.16に初参戦し、その後も継続的に挑戦を続けて戦績を重ねるとともに、A-POPシーンの中で着実に成長。2020年には、あきばっか～のvol.22で初優勝を果たす。

さらに、あきばっか～のvol.31・vol.32では、史上初となる同一チームによる大会2連覇を達成。

いまや、シーンにとって唯一無二の存在へと進化を遂げている。

龍は2023年、勇太は2025年に、それぞれRed Bull Dance Your Style JAPAN FINALで優勝を果たすなど、ソロとしてもジャンルを超えてトップクラスの実力を発揮している。

そんな2人の息の合ったパフォーマンス、卓越した技術、豊かな表現力は多くの支持を集めており、お互いの個性を尊重しながら、A-POPダンスシーン、そしてストリートダンスシーンの両方を盛り上げるべく、バトルにとどまらず幅広い活動に挑戦し続けている。

【戦績】

・あきばっか～のvol.22 優勝

・あきばっか～のvol.31 優勝

・あきばっか～のvol.32 優勝

・SHIROFES.2025 DEADLY DUO BEST4

【出演】

・熱狂エンタメカーニバル倉敷出演

・週刊少年マガジン「灰仭巫覡」イメージソング『君と明かした夜』漫画公式PV出演

