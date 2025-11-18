「衝撃の国宝BODY」と話題沸騰の榎原依那。予約殺到中の20代ラスト写真集のタイトル＆表紙が決定！

株式会社講談社

12月3日発売予定の榎原依那2nd写真集のタイトルが「I am Ina」に決定しました。

ファンや家族、支えてくれる皆さまへの感謝を伝えたいと本人自ら「1st写真集では表現できなかったさらなる境地を追求したい」という覚悟で臨み、現場でも積極的にアイディアを出すなど試行錯誤を重ねた本作。寝起きのすっぴんショットから、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破した意欲作となっています。

デビュー当初からのファンの方や、本作で榎原依那を初めて知る方にも、すべての人の心を掴んで離さない1冊に仕上がりました。

本作の撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの姿を季節感の異なる2カ国で丁寧にとらえました。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見です。

一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮しています。

初回出荷限定特典として、メイキングムービー付きのフォトカード(3種のうちランダムで1枚)も封入。詳細は写真集公式X(@1st_enoharaina(https://x.com/1st_enoharaina))で随時発表します。読み応えたっぷりの、まるで長編映画のような写真集です。

榎原依那プロフィール

榎原依那(Enohara Ina) 28歳 T164

大阪府出身のタレント。’24年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。24年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。

昨年に1st写真集『Inaism』を発売し、重版を重ねてロングヒットに。

公式YoutTube「榎原依那 Oﬃcialyoutube」も随時更新中。

最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok(いずれも@ina_enohara)まで

書籍情報

■タイトル：I am Ina

■著者：榎原依那

■撮影：Takeo Dec.

■発行：講談社

■発売日：2025 年12月3日(水)

■定価：3300 円(税込)予定

■仕様：128 ページ 予定

クレジットについて

撮影：Takeo Dec.／（講談社）より

