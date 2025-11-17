株式会社BEELUX(所在地：宮城県仙台市)は、飼い主の想いをつなぎ、新しい習慣をもたらすペットアプリ『PetFull(ペットフル)』を正式リリースいたしました。

本アプリは、ペットの「成長・老い・別れ」という命のサイクル全体を支えることをテーマに開発。かわいい瞬間を記録するだけでなく、しつけ・懸賞・介護・思い出管理まで、飼い主の“心”と“行動”に寄り添う総合サポートを提供します。





まずは無料でダウンロード





■飼い主支援に特化したペットアプリで、「命の一生」に寄り添える社会へ

ペットとの毎日をもっと豊かに、やさしく支える多機能アプリ。「しつけ」「体調」「交流」まで、飼い主とペットの暮らしを一つに結ぶ“ペット共生プラットフォーム”。アプリ内では随時フォトコンテストやプレゼント企画も開催し、ペットとの日常をより楽しく彩ります。





PetFull公式サイト

iOS版

Android版

ペットフル





■SNS懸賞×ポイントシステムを通じて、“学び・つながり・貢献”が循環するペットライフへ

PetFullは、健康・交流・社会貢献を融合した“総合型ペットライフアプリ”。飼い主・専門家・企業をつなぐ5つの主要機能を備えています。





健康記録管理 ：食事・排泄・体重・お散歩などを一括で記録・可視化

Q＆Aコミュニティ ：飼い主同士が悩みを共有し、ポイントが貯まる仕組み

マナーライセンス機能：学びながら取得できる飼い主資格制度

SNS懸賞機能 ：Instagram・X(旧Twitter)連携でフォトコンテストに参加

ポイント交換機能 ：貯めたポイントを特典・グッズ・寄付に活用





PetFullは、初心者にも使いやすい直感的デザインで、日々の記録が“思い出”になるアプリです。一般の飼い主だけでなく、獣医師・トレーナーなど専門家の方々にも、知識共有やコミュニティ活動を通じた発信の場としてご活用いただけます。また、ペット関連事業者に向けた広告・サブスク・EC連携・イベント支援も構築しており、飼い主・専門家・企業が協働する「ペット共生エコシステム」を形成。「ペットロスケア」「高齢ペット支援」など社会課題への取り組みも見据えています。









■AR再現・アラート機能など、“別れにも寄り添う”進化型アプリへ

PetFullプロジェクト代表・宮内 祐弥は次のように語ります。

「将来的には“ペット福祉×高齢者福祉”のクロスケアへも拡張し、ペットを“飼う”から“共に生きる”時代へ。飼い主とペットの命の物語を、記録とコミュニティの力で支えていきたい。」





PetFullでは、AR技術を活用した“心の再現”にも挑戦しています。アプリ内の「ARペット再現機能」では、ペットの写真をもとに、まるで位置情報ゲームのように現実空間にワンちゃん・ネコちゃんを再現表示。旅行先や自宅など好きな場所で、一緒に写真を撮ったり、飼っていない人でもお気に入りの犬種をARで出して癒されたりと、現実と想いをつなぐ新しい体験を提供します。また、ペットロスケアの一環として、亡くなったペットの写真をもとに再現することで、「もう一度会いたい」という飼い主の想いに寄り添うことも可能です。





さらに、社会課題として注目される“飼い主の孤立・孤独死問題”にも踏み込みます。ペットを飼う高齢者の増加に伴い、飼い主にもしものことが起きた際に残されたペットの命を守る仕組みが求められています。PetFullでは、定期的な安否確認アラートを搭載し、「毎日」「週1回」などの設定で通知を送信。応答がない場合には、あらかじめ登録された家族や友人へ通知されるなど、“人とペット、両方の命を見守るアプリ”としての拡張を目指しています。今後は、オンライン獣医相談や応急手当ガイド、保護犬猫支援・寄付ポイント制度なども2025年冬以降に順次実装を予定。随時フォトコンテストやプレゼント企画も開催中。詳細は公式LINEにてご案内しています。





PetFullは“記録するだけでなく、支え合う・つながる”をテーマに、ペットと人の「命の一生」に寄り添い続けます。









■公式URL

PetFullサイト： https://petfull.site/

LINE ： https://lin.ee/OQbansP

Instagram ： https://www.instagram.com/petfullapp

X(旧Twitter) ： https://x.com/rizininutaberog

iOS版 ： https://apps.apple.com/jp/app/id1622555612

Android版 ： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.petfull









■会社概要

会社名 ： 株式会社BEELUX

本社所在地： 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-8 青葉パークビル3階

電話番号 ： 022-302-5251

代表者名 ： 宮内 千尋

資本金 ： 2,000万円

設立 ： 2014年5月

事業内容 ： ペット関連事業

URL ： https://petfull.site/company/