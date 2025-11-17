ヘナの効用に注目し、各種化粧品を開発・販売を行うTeam power株式会社(所在地：大阪市北区西天満3-4-5 代表取締役：中西洋子)は、クイック30分一度染めのヘナヘアカラー、頭皮にやさしい〈MAXクイックワン〉、を、2025年11月15日から発売します。









パッケージ写真





■開発背景

ヘナはインドにて伝承医学である「アーユルヴェーダ」の代表的なハーブとして古来より毛染めとして使われてきました。通常のヘアカラーはケミカル成分の刺激によって髪や頭皮を傷める可能性がありますが、天然由来のヘナの場合、頭皮へのダメージが少ないのが特徴です。ヘナを使用すると、髪全体がコーティングされ、艶やかでまとまりのある仕上がりになります。









■商品の特徴

・新しいトリートメント ヘアカラー〈MAX クイック ワン〉は、30分ステイ、3分空気酸化で終わるので大変スピーディなヘアカラーです。

・ヘナによる毛染めに加えて、天然由来のアムラやカシア・ブリングラージュ等を使用。お使いいただくほどに、髪に艶とまとまりを感じられます。

・年齢を問わず、生き生きとした印象へ、いままでのトリートメント効果から、さらにヴァージョンアップしています。









・5色のヘアカラー

1. Brownie Orange 2. Light Brown 3. Brown 4. Dark Brown 5. Soft Black があります。

カラーイメージは添付pdfをご覧ください。









■商品概要

商品名： MAXクイックワン

発売日： 2025年11月15日(土)

種類 ： 整髪料(ヘアカラー)

価格 ： 3,300円(税込)

内容料： 50g

成分 ： 添付pdfをご覧ください。

URL ： https://teampower.jp/maxquickone/

製造元： Team power株式会社 〒530-0047大阪市北区西天満3-4-5大栄西天満ビル501／TEL：06-6189-8739





■会社概要

商号 ： Team power株式会社

代表者 ： 代表取締役 中西 洋子

所在地 ： 〒530-0047大阪市北区西天満3-4-5 大栄西天満ビル501

設立 ： 2023年

事業内容： ヘナをベースにした、自然派ヘアケア、美肌ケア製品の開発製造・販売

資本金 ： 100万円

URL ： http://teampower.jp