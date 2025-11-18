KFCが８年の歳月をかけて開発した待望の新商品ついに発表　賀来賢人がカーネル・サンダース姿でサプライズ登場し熱烈プレゼン！会場のカウントダウンと共に”竜田バーガー新時代”が幕を開ける！

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC)は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、チキン専門店ならではのこだわりを詰め込んだ新商品「ケンタの鶏竜田バーガー」を、11月26日(水)から数量限定で販売を開始いたします。発売に先立ち、メディア関係者の皆さまを対象に発表会および試食会を実施いたしました。

当日は、CMでおなじみの賀来賢人さんが六本木の街にサプライズ登場し、会場周辺の一般のお客さまから大きな歓声が上がりました。発表会では、日本KFC 代表取締役社長 遠藤久も登壇し、「チキンのプロ、KFCが生み出した渾身の一作です！」と、新商品「ケンタの鶏竜田バーガー」に込めた開発背景や想いを語りました。

発表会の冒頭では、カウントダウンに合わせて遠藤社長と賀来さんが、会場に設置されたパネルを華麗にアンベール。ベールの下からは、「竜田バーガーは、新時代へ。」のコピーが現れ、会場の期待感が一気に高まりました。アンベールを合図に、チキン専門店であるKFCがこだわり抜いて開発した「ケンタの鶏竜田バーガー」が初披露されました。さらにイベント内では、賀来さんが実際に新商品を試食し、「本当に新しい！ KFCならではの竜田バーガー」と、8年の歳月をかけて完成した「ケンタの鶏竜田バーガー」のおいしさを語りました。発表会後半には“新時代への招待状”として、巨大な招待状が登場。賀来さんにその場で直筆サインを書き入れました。イベント終了後には、遠藤社長が一般のお客さまに向けて、新商品の“招待状”として無料お試しクーポンを手渡すサプライズ演出も実施し、会場は大いに盛り上がりました。

賀来さんが新商品を熱烈プレゼン！

ゲストとして登壇した賀来賢人さんは、カーネル・サンダースの衣装に身を包んで登場し、会場を沸かせました。CMでもおなじみのキャラクターとして、「ケンタの鶏竜田バーガー」の魅力をプレゼン。さらに賀来さんは、「オリジナルチキンに負けないような、新たな竜田とKFCの融合」「世界中の皆さまにお披露目できるのがうれしい！」と自ら太鼓判を押し、その言葉に会場の新商品への期待は一段と高まりました。

遠藤社長が語る！ チキン専門店の集大成「ケンタの鶏竜田バーガー」

発表会ではまず、遠藤社長がチキン専門店として8年の歳月をかけて開発した「ケンタの鶏竜田バーガー」に込めた想いを語りました。「KFCの名に恥じない圧倒的なクオリティ―を！」という高いハードルのもと、開発には長い時間を要しましたが、遠藤社長は新商品への期待を込め、「ひとくちの違いを感じていただける自信作になっている」「日本の竜田バーガー市場を一新する」と、いかにKFCがこだわりぬいて発売にまで至ったのかが語られました。

賀来さんも「ジューシーさが並じゃない！8年の重み」と感動のおいしさを表現！

賀来さんには、「ケンタの鶏竜田バーガー」を試食いただき、本商品初の食レポを行っていただきました。賀来さんはおいしそうに一口を噛みしめ、「鶏モモのジューシーさがすごいです。並じゃない！ 8年の重みがあります」や「本当に新しいKFCならではの竜田バーガー！」と、おいしさを自身の言葉でユーモラスに表現してくださいました。さらに、コメント後には「いただきます」と思わずもう一口！これまでにない新時代の竜田バーガーに感動する様子が見られました。その様子を隣で見守っていた遠藤社長も、KFCがチキン専門店のプライドをかけて開発した渾身の自信作を賀来さんに気に入っていただけたことに、思わず笑みをこぼしました。

会場からは「おいしそう、、！」といった声も聞こえてくるなど、賀来さんの試食シーンを見て、発売がより待ち遠しくなる様子でした。

KFCからの巨大招待状に賀来さんがサイン

イベント終盤には、KFCから“竜田バーガー新時代への招待状”が登場。賀来さんに招待状へサインを記入していただきました。賀来さんは「ちょっと待ってください、、！ペンが薄いかも笑」と、少し緊張する姿も。遠藤社長も「チキン専門店としての技術、そしてこだわりを集結させたKFCの集大成です。ぜひ全国のKFCでお楽しみください！」と、商品の発売を心待ちにしている様子をのぞかせていました。

KFCが８年の歳月をかけて開発した「ケンタの鶏竜田バーガー」

「ケンタの鶏竜田バーガー」は11月26日(水)から数量限定で販売開始します。8年の歳月をかけて完成した今回の商品は、KFCの名に恥じない圧倒的なクオリティに仕上がりました。“鶏モモ一枚肉”ならではのジューシーさに、竜田らしいザクザク衣の食感。醤油・生姜・にんにくをベースにした王道の味わいにこだわり、「ケンタの鶏竜田バーガー」と「ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが」の2種類を同時に販売します。外はザクザク、中はジューシー。鶏モモ一枚肉のおいしさを、KFCらしい品質でお届けします。

ゲストプロフィール

ゲスト：賀来賢人

1989年生まれ。2007年に『神童』で俳優デビューし、映画・ドラマ・舞台で活躍する。 近年の主な出演作は『今日から俺は！！劇場版』（2020年）、ドラマ『半沢直樹』（2020年）、ドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（2021年）、ドラマ『マイファミリー』（2022年）、Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）、Prime Video『龍が如く～Beyond the Game～』、映画『劇場版TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』(2025年)、映画 『クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』（2025年）、Netflixシリーズ『今際の国のアリス シーズン３』（2025年）、SIGNAL181製作『Never After DARK』が2026年公開予定。

「日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社」について

「おいしさ、しあわせ創造」を企業理念に、安全で安心な素材を使い、手づくり調理することで、できたてのおいしさと最高のホスピタリティを提供します。こだわりの食体験でお客さまの期待を超え続けてまいります。

◎公式サイト https://www.kfc.co.jp/