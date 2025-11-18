WE TRUCK、沖縄でアドトラックを起点とした次世代モビリティマーケティング事業を展開

株式会社WE TRUCK

アドトラックを起点とした次世代モビリティマーケティング事業を展開する株式会社WE TRUCK（本社：東京都港区、以下WE TRUCK）は、車社会・観光地といった特性を持つ沖縄に車両を配備し、全国での展開を加速します。



その最初として、2025年11月30日（日）から12月6日（土）、那覇市を中心に、国内最大級のビジネスカンファレンス「ASTEEDA Executive Salon 2025 in OKINAWA」の認知・集客訴求と会場内でのパブリックヴィジョンとしての活用、プロ卓球チーム「琉球アスティーダ」のホーム戦告知訴求を実施いたします。

▶︎BtoBイベント/カンファレンス 認知/集客：ビジネス層へのピンポイントリーチ戦略

ビジネスパーソンへのダイレクト訴求など、モビリティの特性を活かしたターゲティングを行う当社の多数のイベント・カンファレンスでの活用事例を基に、ビジネスイベントの認知・集客を支援し、地域経済の活性化に貢献します。

また、本施策では、走行による集客訴求に加え、カンファレンス会場である沖縄コンベンションセンター内において、車両のLEDビジョンをパブリックヴィジョンとして活用します 。これにより、全国から参加する経営層などの参加者に対し、プログラムや協賛企業の紹介を通じて企業のブランドやメッセージを直接リーチし、BtoBプロモーションの効果を最大化します。

※写真は合成によるイメージです（使用許可：一般財団法人沖縄美ら島財団）

▶︎スポーツ/エンタメ集客：地域熱狂を創出する全国展開モデルの強化

FC東京での来場訴求・来場計測事例を基に、琉球アスティーダのホーム戦告知訴求においては、沖縄県内の主要地域を走行し、熱狂的なファン層および潜在的な観客層へのアプローチを実施いたします。



熱量を伝える圧倒的な訴求力とエリアターゲティングを組み合わせることで、地域のスポーツ熱を最大限に高めます。



▶︎WE TRUCKの強みと沖縄での具体的な活用方法

ASTEEDA Executive Salon 2025 in OKINAWA開催概要

イベント名：ASTEEDA Executive Salon 2025 in OKINAWA

開催日程 ：2025年12月4日（木）～6日（土）

会場 ：沖縄コンベンションセンター

テーマ ：ゲームチェンジャー～革新と共創～

日本を代表するリーダーが一堂に沖縄に集結!!

主催 ：琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社

琉球アスティーダ ホーム戦概要

試合日程：2025年12月20日（土）15:00 ～ 12月21日（日）14:00試合開始

会場 ：宜野湾市立体育館 ほか

※両日、宜野湾市に居住、在学、在勤している方は、無料招待（要証明書）

対象 ：2025-2026シーズン Ｔリーグ（卓球）

▶︎ 車両内覧会開催

12月3日（水）午後に車両内覧会を開催いたします。

ご興味をお持ちいただける企業・自治体様や代理店様など、お気軽にお越しくださいませ。

日程 ：2025年12月3日(水) 13:00-17:00

場所 ：追ってお伝えします。

お申込先：HP「お問い合わせフォーム(https://we-truck.jp/contact)」よりお申し込みください。

■「モビリティマーケティング」WE TRUCKとは

https://we-truck.jp/



人の心と行動を動かす”走る広告”

データとAIで効果を可視化する、次世代モビリティマーケティング



WE TRUCKは、AIカメラを搭載したアドトラックを活用し、「認知」から「興味喚起」「効果測定」「行動計測」までを一貫して実現する次世代マーケティングサービスです。

l モビリティの特性を活かした、ターゲットが多く集まるエリアや時間帯を狙ったピンポイントな訴求

l AIカメラによる視認分析・広告効果測定（特許取得）

l 広告接触者の行動計測（来場・来店・Webアクセスなど）

■会社概要

会社名：株式会社 WE TRUCK

本社所在地：東京都港区南⻘山3-3-3 リビエラ南⻘山ビルA館211

設立日：2022年3月18日