【香川オリーブガイナーズ】岡山県で開催・「ももたろうフェスティバル」にてストラックアウト体験を実施。多くの来場者が参加し、選手との交流が広がる

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属する香川オリーブガイナーズは、11月15日に岡山県で開催された「ももたろうフェスティバル」にて、ストラックアウト体験ブースを出展しました。当日はご家族連れを中心に、多くの方にご参加いただき、会場は終始にぎやかな雰囲気となりました。

ストラックアウト体験では、選手が参加者の隣で投げ方のコツを伝えたり、成功した際に声をかけて盛り上げたりと、気軽に交流できる場となりました。初めてボールを投げるお子さまから、久しぶりにキャッチボールを楽しむ大人の方まで、幅広い年代が挑戦し、笑顔があふれるイベントとなりました。

また、来場者からは「選手とこんなに近くで話せるとは思わなかった」「子どもがすごく喜んでいた」などの声を多くいただきました。

地域の皆さまとのつながりをより深める貴重な機会となり、選手にとっても励みとなる一日となりました。

香川オリーブガイナーズは、今後も地域に根ざした活動を継続し、野球の楽しさやスポーツの魅力を多くの方に届けてまいります。

【実施概要】

・日時：11月15日（土）

・会場：北長瀬未来ふれあい総合公園みはらしプラザ

・内容：ストラックアウト体験／選手との交流・記念撮影／ボール遊び

・参加選手：長嶺良亮選手・松尾翔二朗選手