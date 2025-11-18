武蔵コーポレーション株式会社との2025-26シーズンパートナー契約締結のお知らせ

株式会社ブロンコス20

この度、さいたまブロンコスは、武蔵コーポレーション株式会社と2025-26シーズンより、オフィシャルパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

■会社概要



会社名：武蔵コーポレーション株式会社

代表者：代表取締役 大谷義武

本 社： 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル24階

業務内容：収益不動産の売買・仲介・賃貸管理・工事

ホームページ： https://www.musashi-corporation.com

代表取締役 大谷義武 様 コメント

このたび、武蔵コーポレーション株式会社は、プロバスケットボールチーム「さいたまブロンコス」とオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。地域の方々に夢や感動を与えるさいたまブロンコスの支援を通じて、私たちも地元である埼玉県を盛り上げてまいります。

■さいたまブロンコスについて（https://broncos20.jp/）

運営会社：株式会社ブロンコス２０（ブロンコストウェンティ）

所在地：〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目1番20号

代表者：代表取締役 小竹 克幸

さいたま市、所沢市をダブルホームタウンとして活動するB3リーグ所属の男子プロバスケットボールチーム。

Bリーグの前進であるbjリーグがスタートした際に初年度から参加したクラブ「オリジナル６」の１つで有数の歴史を持つ。2020年に経営の健全化と、地域に愛され地域に貢献できるクラブチーム作りを目指し再始動。

チームスローガンは「WILDPOWER」。バスケットボールを通じてTHE SAITAMAを元気にすることを目指し、未来を担う子どもたちに向けた取組に注力しているクラブです。

＜さいたまブロンコス 各SNS＞

X(旧Twitter)： https://twitter.com/saitamabroncos

Instagram： https://www.instagram.com/thesaitamabroncos/

YouTube： https://www.youtube.com/@broncos20

LINE： https://lin.ee/lQ5zAT9