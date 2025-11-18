DJIポータブル電源が『Inter BEE 2025』にて初展示

DJI JAPAN 株式会社

2025年11月18日 - DJIのポータブル電源製品DJI Powerシリーズは、2025年11月19日（水）から21日（金）にかけて開催される、最新のテクノロジーや製品が一堂に会し、メディア・エンターテインメント業界の最前線を体験できる国内最大のメディア総合イベント『Inter BEE 2025』において、初めて展示されます。

DJIは、クリエイティブな映像技術と民生用ドローンの分野を牽引するパイオニアであり、リーダーであり続けてきました。DJIの革新的なソリューションは世界中の数百万のプロフェッショナルにサービスを提供しています。また、DJIは日本国内に信頼性の高いアフターサービスチームを配置し、365日24時間対応の迅速なカスタマーサポートを提供し、ユーザーの皆様の不安を解消しています。

このような基盤をもとに、DJIは、日本の皆様に安全で信頼できる電源製品を提供し、ご自宅やアウトドアにおいて、また、プロによる撮影現場において、安全な電力供給システムが確保できるよう尽力しています。

今回、『Inter BEE 2025』において、ポータブル電源製品DJI Powerシリーズは、プロの照明設備や撮影機材に対して、効率的で信頼性の高い電力供給をどのように行うかを展示し、映画制作現場での実際の活用シーンをご紹介いたします。DJIのポータブル電源の専門的価値と技術力をぜひ会場でご体感ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【イベント概要】

Inter BEE 2025

日時：2025年11月19日（水）～ 21日（金）

会場：幕張メッセ

展示ブース：ホール5-5402「SmallRig」ブース

イベント公式サイト：https://www.inter-bee.com/ja/

【ブース展示製品】

DJI Power 2000

2048Whの大容量と最大2700Wの連続出力に対応しており、ほとんどの撮影機材や家庭用電化製品をスムーズに動作させることができます。屋外環境で高出力の製品を使いたい時に最適です。撮影スタジオなどの屋内で、急な停電が起きた場合でも、UPS（無停電電源装置）モードに対応しているため、継続的に機材を動作させることができます。また、家庭用電源以外にも、車内電源や太陽光発電を介した充電に対応しているため、停電時でも安心して使用できます。アプリを介した操作や管理にも対応し、DJIポータブル電源製品の中で最も汎用性の高いパワフルな製品となっています。

製品ページ：https://www.dji.com/jp/power-2000

DJI Power 1000 V2

バッテリー容量1024Whと最大2600Wの連続出力に対応。日常的に使用するほとんどのデバイスを安定して動作させることができます。また、2つの140W USB-C出力ポートや前モデルの2倍の数となる4つのAC出力ポートなど、豊富なポートを備え、多様な給電方法が可能です。様々な充電方法が可能で、家庭用電源、車内電源、または太陽光発電を介した充電など、状況に応じて柔軟に充電方法を選択できます。信頼性の高い電源供給と優れた利便性を提供するポータブル電源です。

製品ページ：https://www.dji.com/jp/power-1000-v2

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

DJIポータブル電源 公式チャンネル

公式サイト: https://www.dji.com/jp/portable-power-station

公式オンラインストア: https://store.dji.com/jp/list/power

Instagram: https://www.instagram.com/djipower_japan/

YouTube: https://www.youtube.com/@djipower_japan

X: https://twitter.com/djipowerjapan

Facebook: https://www.facebook.com/djipowerglobal