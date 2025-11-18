ÀÐÅÄÂÙ¾°¥²¥¹¥È½Ð±é¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Âè2ÃÆ¤¬Âçºå ¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç³«ºÅ
ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÂè2ÃÆ¤¬Ž¤2025Ç¯12·î24Æü
¡Ê¿å¡ËŽ¤25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÆóÆü´ÖŽ¤ÂçºåÉÜ¤Î¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ëŽ¡
ËÜ¸ø±é¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤òºÌ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥º¥Ê¥ó¥Ðー¤äŽ¤¥¯¥ê
¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆóÌëÏ¢Â³¥³¥ó¥µー¥ÈŽ¡
±é½Ð¤ÏŽ¤¥É¥é¥Þ¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÊÆÊÆCLUB¥á¥ó¥Ðー¤Î¶â»ÒÎ´ÇîŽ¡
¶â»ÒÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡Ö¥«¥à¥«¥à¡È¥È¥é¥Ã¥É¡É¥¸¥ã¥º¥Ð¥ó¥É¡×¤ËŽ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í
¸ø¡Ö¤ë¤¤¡×¤ò»Ù¤¨¤¿¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹É×ÉØ¡ÖÊ¿½õ¡õÏÂ»Ò¡×¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂ¼ÅÄÍº¹ÀŽ¤ßÀÅÄ¥Þ¥ê
¤¬½Ð±éŽ¡¤µ¤é¤ËŽ¤Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»¿§¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë°Û¿§¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥ÈÀÐÅÄÂÙ¾°
¡Ê25Æü¤Î¤ß½Ð±é¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿Ž¤¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ëŽ¡
¤Ê¤ªŽ¤24Æü¸ø±é¤È25Æü¸ø±é¤Ç¤Ï°ìÉô¹½À®¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ëŽ¡
¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÂçºå ¿·²ÎÉñ´ìºÂ
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú³«±é»þ´Ö¡Û18»þ30Ê¬¡ÊÎ¾Æü¤È¤â¡Ë
¡Ú³«¾ì»þ´Ö¡Û17»þ45Ê¬¡ÊÎ¾Æü¤È¤â¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡ÛSÀÊ¡Ê1¡¦2³¬¡Ë9,000±ß¡¿AÀÊ¡Ê3³¬¡Ë5,000±ß ¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ
¡Ú½Ð±é¡Û
¶â»ÒÎ´Çî¤È¥«¥à¥«¥à¡È¥È¥é¥Ã¥É¡É ¥¸¥ã¥º¥Ð¥ó¥É
Drums ÌÚÂ¼½ã»Î¡¿Bass ¹©Æ£Àº¡¿Piano ¾®ÎÓÁÏ¡¿Guitar ÏÂÀôÁï»Ö¡¿Trumpet Mitch
¡ãÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡ä
ßÀÅÄ¥Þ¥ê
Â¼ÅÄÍº¹À
ÀÐÅÄÂÙ¾°¡Ê25Æü¤Î¤ß½Ð±é¡Ë
¶â»ÒÎ´Çî
ºî¶Ê²È¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦»Ø´ø¼Ô¡¦Keyboards¡¦Sax¡£1964Ç¯3·î22ÆüÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©°é¤Á¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÊÆÊÆCLUB¡¢¥ª¥ë¥±¥¹¥¿¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò³«»Ï¡£1985Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1997Ç¯¤Î²ò»¶¤Þ¤ÇÊÆÊÆCLUB¤ÎÀµ¼°¤Ê¥á¥ó¥Ðー¡£¥Ûー¥ó¡¦¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢BIG HORNS BEE ¤ò¼çºË¤·¡¢1994Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø²ÏÆ¸¡Ù¤Î²»³Ú¤ò¶â»ÒÎ´Çî¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÊÆÊÆCLUB²ò»¶¸å¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³èÆ°¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤âÃå¼ê¡£2006Ç¯¤ÎÊÆÊÆCLUB³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤â»²²Ã¡£±Ç²è¤ä¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¤Ê¤É¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢2021Ç¯ÅÙ²¼È¾´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢2023Ç¯2·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅùÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
ßÀÅÄ¥Þ¥ê
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È
1992Ç¯¥â¥À¥ó¥Á¥ç¥¥Á¥ç¥¥º¤Î²ÎÃ´Åö¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
1997Ç¯¤è¤êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NHKÂçºåÀ©ºî¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤Ë¡Ø¤¢¤·¤¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥È¥ê¥»¥Ä¥·¥çー¡Ù¡Ê¥È¥ê¥ó¥ー¤ÎÀ¼Ã´Åö¡¢Ëè½µÌÚÍË19¡§30～NHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Ù¡Ê±þ±çÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¡¢Ëè½µ¿åÍË19¡§57～NHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¤Í¤³°é¤Æ¤¤¤Ì°é¤Æ¡Ù¡Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢ÉÔÄê´üÊüÁ÷¡¢BS4K¡Ë½Ð±éÃæ¡£
Â¾¡¢¸ø³«ÂÔµ¡ºî¤Ë±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¡Ê10¡¿31¸ø³«¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê9¡¿12¸ø³«¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
Â¼ÅÄÍº¹À
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
1979Ç¯¡Ø»×¤¨¤Ð±ó¤¯¤ØÍè¤¿¤â¤ó¤À¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥Ó¥åー¡£1992Ç¯¤Î¡Ø¥ß¥ó¥Üー¤Î½÷¡Ù¤ä¡Ø¤ª¤³¤²¡Ù¤Î±éµ»¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥Í¥Þ½ÜÊó¾Þ¡¦ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é2000¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡Ù¡Ø½õÂÀÅá²°½õÏ»¡Ù
TV¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡ØÆÈ´ãÎµÀ¯½¡¡Ù¡Ø±êÎ©¤Ä¡Ù¡Ø¥Ï¥ë¤È¥Ê¥Ä ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê»æ¡Ù¡Ø±ÀÌ¸¿Îº¸±ÒÌç¥·¥êー¥º¡Ù¡ØÀÄ¤¬»¶¤ë¡Ù¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡ÙÉñÂæ¡Ø»Ò¸áÀþ¤Îã«¤ê¡Ù¡Ø¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Î»à¡Ù¤Ê¤É½Ð±éÂ¿¿ô¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Ø»ö¼ÂÌµº¬¡Ù¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¨¥É¥â¥ó～¥·¥é¥Î¡¦¥É¡¦¥Ù¥ë¥¸¥å¥é¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¤¤¿ÃË～¡Ù¤Ê¤É¸½ºß¤âÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÅÄÂÙ¾°¡Ê25Æü¤Î¤ß¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡¢Æ±»þ¤ËÌðÅÄÉô¾Þ¼õ¾Þ¡£¿·À±ÆüËÜ¸ò¶Á³ÚÃÄ¥³¥ó¥µー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¿ÀÆàÀî¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¼óÀÊ¥½¥í¡¦¥³¥ó¥µー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¡¢µþÅÔ»Ô¸ò¶Á³ÚÃÄ¥½¥í¡¦¥³¥ó¥µー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢YAMATO String Quartet¤äÀÐÅÄÁÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Îµ±¤¤ò¸«¤»¤ë¤Û¤«¡¢¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÇ¯´Ö200¸ø±é°Ê¾å¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÀÐÅÄÁÈ¸ø±é8300ÀÊ¤ò´°Çä¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÎÎ°è¤ØÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡£»ÈÍÑ³Ú´ï¤Ï 1690 Ç¯À½ G.Tononi¡¢ 1726 Ç¯À½ M.Goffriller¡£
¼çºÅ¡§¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡¡´ë²èÀ©ºî¡§NHK¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥»¥¯¥¿ー¥¨¥¤¥Æ¥£¥¨¥¤¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinkabukiza.co.jp/perf_info/s20251224.html
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¿·²ÎÉñ´ìºÂ 06-7730-2222 ¡Ú¼õÉÕ»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å4»þ¡Û