監修に占星術研究家・鏡リュウジ氏を迎えDIOR（ディオール）公式Xアカウントで配信中のスペシャル占いキャンペーン『ディオールと鏡リュウジがお届けする2026年の占い』に制作協力

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、フランスを代表するクチュール メゾン「DIOR」の公式Xアカウントにて配信中の占いキャンペーン『ディオールと鏡リュウジがお届けする2026年の占い』に制作協力いたしました。

■2026年の運勢を先取り！「DIOR」と鏡リュウジのX限定占い企画

フランスを代表するクチュール メゾン「DIOR」と占星術研究家・鏡リュウジ氏が贈るスペシャルキャンペーン『ディオールと鏡リュウジがお届けする2026年の占い』が、現在X（旧Twitter）で開催中です。ディオールジャパンの公式Xアカウント（@DIORJP）をフォローし、対象の投稿をリポストするだけで、鏡リュウジ氏監修による「2026年の運勢」を受け取ることができます。

さらに、2026年元日には「最強開運メッセージ」が特別配信され、新年の幕開けにぴったりな占い体験も用意されています。

監修には、占星術研究家として雑誌をはじめ様々なメディアで圧倒的な人気を誇る鏡リュウジ氏をお迎えしご協力いただきました。

【参加方法】

※公開アカウントのみ対象

1)ディオールジャパン公式Xアカウントをフォロー

2) 対象のX投稿をリポスト

3) 占いが届く

▼対象のX投稿はこちら

https://x.com/DIORJP/status/1985564803486920728

■監修者の紹介

【鏡リュウジ】

占星術研究家・翻訳家。10歳でタロットに出会い、魔術・占星術などに関心を持つ。16歳頃に雑誌でコラムの連載を開始する。占星術、占いに対しての心理学的アプローチを日本に紹介し、従来の「占い」のイメージを一新、多くの女性から圧倒的な支持を受けている。雑誌、テレビ、ラジオなど幅広いメディアで活躍中。

■株式会社cocoloni/企業向け占いサービス

ザッパラスグループとして、25年以上にわたって占いに関するさまざまなコンテンツ提供を続けるなかで培った、300以上の占いAPIの占いコンテンツ数や700名を超える占い師とのネットワークを活かし、占いを活用したマーケティング支援やプロモーション施策を行うBtoBサービス「企業向け占いサービス」を展開しています。占いコンテンツ提供や占い師派遣を通じて、企業・自治体の販促や顧客エンゲージメント向上をサポートしています。

- 詳細URL：https://uranai-contents.com/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com



