萩原真夏（湘南ベルマーレ）がMVPに！第17節｜2025年11月15日～11月16日 週間ベスト5【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
■週間ベスト5（2025年11月15日～11月16日）
＜MVP｜FP＞
萩原真夏（湘南ベルマーレ）
＜FP＞
森岡薫（ペスカドーラ町田）
柴山圭吾（バルドラール浦安）
稲葉柊斗（ボアルース長野）
＜GK＞
茂呂翔也（立川アスレティックFC）
※選考協力：SAL（@sal_japan）
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──
価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)