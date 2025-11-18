【“眠るリスト”は最大の資産】ハウスリストを“成果リスト”に変える実践ノウハウを公開

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、過去の展示会・問い合わせ・既存顧客リストなど「眠っているリード」を再活用し、継続的に商談を創出する方法をまとめた資料『ハウスリストを“成果リスト”に変える ― インサイドセールスが実践する再活用の仕組み ―』を公開しました。

多くの企業が「リストはあるが活かせていない」という課題を抱えています。

しかし、ハウスリストは過去の名簿ではなく、“再接点を生む資産”です。

本資料では、眠るリストを“動くリスト”に変える3つの視点と、成果につながる再接触設計・運用ルールを体系的に解説しています。

無料資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/6zQswsu2ctCWhRX77

公開の背景

営業現場では、展示会・DL・旧顧客リストなどが“更新されないまま”放置され、

- どこから手をつけるべきか分からない- 誰が担当すべきか曖昧- 管理・フォローが属人化している

といった非効率が起きています。

本資料では、こうした状況を打破するために、

「リストを蓄積で終わらせず、再アプローチで成果を生む構造づくり」を紹介。

“確度・目的・順番”という3つの軸から再設計する実践的なフレームを提示します。

資料の主な内容

こんな方におすすめ

ダウンロード方法

- リストが眠る3つの原因と“再活用の起点”- 「温度」ではなく「確度」で見る接点判断の考え方- 成功企業に共通するリスト運用ルール- “リストをデータベースに育てる”ための仕組み化ポイント- ハウスリストを保有しているが活用方法が定まらない企業- 新規開拓頼みから脱却したい営業・マーケティング責任者- 再接触やフォローの基準を整えたいインサイドセールス担当者- 属人化したリスト管理を仕組み化したい営業企画部門の方

以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

無料相談について

プロメディアラボでは、インサイドセールスの課題整理・仕組み化支援に関する無料相談を実施しています。

課題を客観的に整理し、最適な戦略設計をご提案します。

お気軽にご利用ください。

無料相談のご予約はこちら：https://timerex.net/s/pml/5f569dc4/

担当者コメント

「多くの企業が“新規開拓”に目を向ける一方で、

自社のハウスリストは“未来の商談資産”です。

本資料が、放置されていたリストを“成果リスト”に変えるきっかけになれば幸いです。」

会社概要

会社名：株式会社プロメディアラボ

代表者：廣瀬義憲

所在地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング／インバウンドマーケティング／インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/