【“眠るリスト”は最大の資産】ハウスリストを“成果リスト”に変える実践ノウハウを公開
株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、過去の展示会・問い合わせ・既存顧客リストなど「眠っているリード」を再活用し、継続的に商談を創出する方法をまとめた資料『ハウスリストを“成果リスト”に変える ― インサイドセールスが実践する再活用の仕組み ―』を公開しました。
多くの企業が「リストはあるが活かせていない」という課題を抱えています。
しかし、ハウスリストは過去の名簿ではなく、“再接点を生む資産”です。
本資料では、眠るリストを“動くリスト”に変える3つの視点と、成果につながる再接触設計・運用ルールを体系的に解説しています。
無料資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/6zQswsu2ctCWhRX77
公開の背景
営業現場では、展示会・DL・旧顧客リストなどが“更新されないまま”放置され、
- どこから手をつけるべきか分からない
- 誰が担当すべきか曖昧
- 管理・フォローが属人化している
といった非効率が起きています。
本資料では、こうした状況を打破するために、
「リストを蓄積で終わらせず、再アプローチで成果を生む構造づくり」を紹介。
“確度・目的・順番”という3つの軸から再設計する実践的なフレームを提示します。
資料の主な内容
- リストが眠る3つの原因と“再活用の起点”
- 「温度」ではなく「確度」で見る接点判断の考え方
- 成功企業に共通するリスト運用ルール
- “リストをデータベースに育てる”ための仕組み化ポイント
こんな方におすすめ
- ハウスリストを保有しているが活用方法が定まらない企業
- 新規開拓頼みから脱却したい営業・マーケティング責任者
- 再接触やフォローの基準を整えたいインサイドセールス担当者
- 属人化したリスト管理を仕組み化したい営業企画部門の方
ダウンロード方法
以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
無料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/6zQswsu2ctCWhRX77
無料相談について
プロメディアラボでは、インサイドセールスの課題整理・仕組み化支援に関する無料相談を実施しています。
課題を客観的に整理し、最適な戦略設計をご提案します。
お気軽にご利用ください。
無料相談のご予約はこちら：https://timerex.net/s/pml/5f569dc4/
担当者コメント
「多くの企業が“新規開拓”に目を向ける一方で、
自社のハウスリストは“未来の商談資産”です。
本資料が、放置されていたリストを“成果リスト”に変えるきっかけになれば幸いです。」
会社概要
会社名：株式会社プロメディアラボ
代表者：廣瀬義憲
所在地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階
事業内容：メディアマーケティング／インバウンドマーケティング／インサイドセールス
会社HP：https://promedia-lab.co.jp/