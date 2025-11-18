【JAPAN MOBILITY SHOW 2025で実証】“診断×ガチャ”導線でLINE登録4,000件を達成

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社日本コムシンクの山里真貴様（取締役／広報戦略室 室長）への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

導入事例インタビューはこちら :https://lp.croissant.buzz/cases/824/

■展示するだけのブースから、“自分ごと化”して歩かせるブースへ。

今回ご紹介するのは、JAPAN MOBILITY SHOW 2025における日本スーパーカー協会様の事例。出展支援を担う日本コムシンク様により、現場で安定稼働し、LINE連携とデータ取得まで一体化できる「クロワッサン」が導入されました。

■導入背景：工数をかけず、より多くの方に魅力を体感してもらいたい

スーパーカー文化の魅力をより多くの来場者に体験として届けるため、展示中心から参加型デジタル施策へのシフトを模索していた日本スーパーカー協会様。そこで、LINE連携とデータ取得まで一体化でき、ブース運営を省力化できる仕掛けとして、ガチャを導入しました。

■活用の全体像：「診断→ガチャ→体験」の流れをスムーズに

下記の流れで、診断から自然にブース体験へとつながる継続性を実現しました。

■成果：集客から展示まで、自走する誘導プロセスを実現

- 配布物でLP→LINE登録- 診断 → 結果（7タイプ＋展示案内）- ガチャ- 当選画面提示でグッズ引換／ハズレでも体験誘導

代表的な成果は以下の通りです。

- LINE新規登録：4,000件（実績／6日間、1日平均約670件）- 省力運用で最小限の人員でのオペレーションが可能に

運営チームからは「オペレーションは想定よりシンプル。スタッフの“案内工数”が大幅に減った」「診断結果がフックになり、来場者と自然にトークが生まれた」と好感触。

また、代理店である日本コムシンク様も、「診断で得た心理・嗜好データをレポートとして提示できることで、タイプ別の関心軸や回遊動線の実績が見えやすくなり、社内外の説明がしやすくなった」と言います。

出展ブランドからも「ブランディング配慮の観点から普段は取得が難しい“率直な声”が、匿名かつ集計ベースで可視化された」と好評で、本音ベースの意見を取得できたと評価されています。

■想定外の効果

■今後の展望

- 周回・同行来場の促進：タイプ診断が話題化し、家族・友人同士の回遊が増加- 回遊タイミングが分散し、ピーク帯の混雑緩和に寄与- 関係者から「別のイベントでも活用したい」という声が多数。横展開意向が具体化

日本コムシンク様では今後、ショールーム・地域イベント・合同展示会など、フォーマットが違っても人手を増やさずプロセスが回る設計としてテンプレート化の取り組みを検討中です。

さらに配布物×動線デザインの最適化によるセルフ誘導→登録のCVR最大化、おすすめ動画／音声ガイド、AR演出との連動といったタイプ別の深化、タイプ×回遊×引換の相関を配置計画・訴求軸に反映し、データ還元の高度化などを目指されるそうです。

■まとめ：

日本コムシンク様にとって、クロワッサンは今や「展示会で“人を歩かせ、データで次につなぐ”標準装備」。

今回の事例で見えた「クロワッサン」の魅力をまとめました。

貴社でも「記憶に残る展示会改革」に、クロワッサンを取り入れてみませんか？

- シンプルなオペレーション- 診断結果をその場で会話につなげる仕組み- 省力化、混雑緩和に寄与、より快適で成果のある展示会を実現ご相談・デモ依頼はこちら :https://www.lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1. 3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2. マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3. ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4. 最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。。

