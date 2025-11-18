こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
フォーティネット、初のシャーシ型スイッチFortiSwitch-AX9000Gを発表
世界に先駆け日本市場で2025年11月13日より販売開始
https://www.fortinet.com/jp/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2025/fortinet-announce-new-fortiswitch-ax9000g-series
■フォーティネットについて
フォーティネットは、ネットワーク/セキュリティの融合とサイバーセキュリティの進化を、牽引し続けている企業です。あらゆる場所で、人・デバイス・データの安全を確保するというミッションのもと、お客様が必要とするすべての場所にサイバーセキュリティを提供しています。今日では、エンタープライズでの利用に対応した50を超える製品群で構成される業界最大規模の統合ポートフォリオを実現し、業界最多の導入実績、特許数、認証数に支えられ、50万を超えるお客様からの信頼を獲得しています。「Fortinet Training Institute」では、誰もがサイバーセキュリティのトレーニングと新たなキャリアの機会を得られるよう、業界最大規模かつ最も広範なトレーニングプログラムを提供しています。また、各国のCERT(Computer Emergency Response Teams)や政府機関、学界などとの緊密な官民連携は、世界のサイバーレジリエンスを強化するための基本的な取り組みです。さらに、脅威分析とセキュリティ研究を行う組織「FortiGuard Labs」を運営し、自社開発した最先端の機械学習やAIテクノロジーを活用することで、タイムリーかつ一貫したトップクラスの保護と共に、実用的な脅威インテリジェンスをお客様に提供しています。詳しくは当社ホームページ、フォーティネットブログ、FortiGuard Labsホームページをご参照ください。
Fortinet Training Institute:https://www.fortinet.com/jp/nse-training
緊密な官民連携:https://www.fortinet.com/jp/trust
FortiGuard Labs:https://www.fortinet.com/jp/fortiguard/labs
当社ホームページ:https://www.fortinet.com/jp
フォーティネットブログ:https://www.fortinet.com/jp/blog
Copyright© 2025 Fortinet, Inc. All rights reserved.
サイバーセキュリティの世界的リーダーで、ネットワークとセキュリティの融合を牽引するFortinet, Inc.（Fortinet®）の日本法人、フォーティネットジャパン合同会社（本社：東京都港区、社長執行役員：与沢和紀、以下 フォーティネット）は、同社初となるシャーシ型スイッチ製品「FortiSwitch-AX9000Gシリーズ」を、グローバル展開に先立ち、2025年11月13日より日本市場で先行販売いたします。
今回発表の「FortiSwitch-AX9000Gシリーズ」は、フォーティネットの日本における開発拠点であるアラクサラネットワークス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長 兼CEO 村中孝行、以下 アラクサラ）との連携により2025年6月に立ち上げた新ネットワークブランド「FortiSwitch-AX（以下 FS-AX）」のファミリー製品であり、フォーティネットが提供する初のシャーシ型スイッチとなります。
FortiSwitch-AX:https://www.fortinet.com/jp/promos/fs-ax
「FS-AX」シリーズは、長年にわたりミッションクリティカル市場や通信事業者向けに多数の導入実績を持つアラクサラのシャーシスイッチ技術と高可用性・高信頼性のアーキテクチャを継承しています。また、グローバルでセキュリティ市場をリードするフォーティネットのネットワークおよびセキュリティ技術を融合させることで、より安定かつセキュアなネットワーク基盤を構築できるよう設計された新ブランドです。
FS-AX9000Gシリーズのコンセプトと主な特長
今回発表した「FortiSwitch-AX9000Gシリーズ」は、キャンパスネットワークのコアスイッチ、WiFi7対応のプレミアム・キャンパス・アクセススイッチ、エンタープライズデータセンターネットワーク、さらに通信キャリアネットワーク等の広域多拠点ネットワークの拠点スイッチとしての活用を想定し最適化されています。
高い信頼性と拡張性を備えた設計により、企業・官公庁・自治体・通信事業者のネットワークインフラを長期にわたり支えるプラットフォームとして機能します。
さらに、本シリーズは、次世代ファイアウォールFortiGateをはじめとする各種セキュリティソリューションと連携し、ネットワークとセキュリティの統合を実現する予定です。これにより、従来のネットワークスイッチを超えた“セキュアネットワーク基盤”を提供します。
主な特長
高速な障害切替機能：ネットワーク障害発生時に高速で通信経路を自動切替
高品質ハードウェア設計：長期間の安定稼働を支える堅牢なハードウェア構成
大規模収容性能：シャーシ型スイッチならではの多数のデバイス接続および大量トラフィック転送をサポート
セキュリティ連携強化：フォーティネットの各種セキュリティ製品と統合運用可能
一元管理による運用性向上：定評あるネットワーク運用管理ソフトFortiSwitchNMSによる集中管理
AI連携による将来拡張性：フォーティネットのAI搭載運用機能と連携予定
サポートの強化：日本市場の長期利用ニーズに応えるため、最長10年間の保守サポート（国内向け特別仕様）
FortiSwitch-AX9004Gハードウェア仕様（抜粋）
スイッチング容量：12.8Tbps（アクティブ・アクティブSupervisor構成で25.6Tbpsに将来サポート予定）
インタフェース種別：100G、40G、25G、10G、5G、2.5G、1G（400Gに将来サポート予定）
PoEポート：10G/5G/2.5G/1Gポートで802.3af/at/bt type4に対応
ポート構成：100G/40G×最大128ポート、25G×最大192ポート、10G×最大200ポート
シャーシ構成：高さ11RU、Supervisor(SUP)×2枚、ラインカード×4枚
関連資料
● FS-AXシリーズに関する詳細、製品マニュアル
https://www.fortinet.com/jp/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2025/fortinet-announce-new-fortiswitch-ax9000g-series
https://www.fortinet.com/jp/promos/fs-ax/manual
● フォーティネットのFortiGuardセキュリティサービスポートフォリオの詳細
https://www.fortinet.com/jp/solutions/enterprise-midsize-business/security-as-a-service/fortiguard-subscriptions
● FortiGuard Labsの脅威インテリジェンスとリサーチや最新のサイバーセキュリティ攻撃を減災する方法をタイムリーにお知らせするアウトブレイクアラートの詳細
https://www.fortinet.com/jp/fortiguard/labs
https://www.fortinet.com/jp/fortiguard/outbreak-alert
● フォーティネットのお客様による組織の保護の事例
https://www.fortinet.com/jp/customers
● フォーティネットのX、LinkedIn、Facebook、Instagramをフォローし、フォーティネットのブログまたはYouTubeチャネルに登録してください。
X:https://x.com/fortinetjapan
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/fortinet/
Facebook:https://www.facebook.com/FortinetJapan/
Instagram:https://www.instagram.com/fortinet/
ブログ:https://www.fortinet.com/jp/blog
YouTube:https://www.youtube.com/@FortinetJapan
