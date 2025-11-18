富裕層メディア『AFFLUENT』新編集長就任のお知らせ

株式会社affluent

株式会社affluent（本社：東京都港区、代表取締役社長：高山勇樹）は、2025年11月1日付で森 正太郎が本部長兼『AFFLUENT』編集長に就任したことをお知らせいたします。

人事異動（2025年11月1日付）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82670/table/28_1_990fbe4ae9379d5ee06a4974c7792d13.jpg?v=202511190356 ]

【株式会社affluentについて】

全国の富裕層約100万件へダイレクトマーケティングを手掛けるaffluentは、ミドル～ミドルシニアの富裕層にチャネルを合わせた大人のハイエンドメディア『AFFLUENT(アフルエント) 』(以下『AFFLUENT』)を2012年に創刊。これまで全国主要都市（東京・大阪・福岡・名古屋・千葉・横浜・仙台）で計7版（発行部数約170,000部）を展開しております。

また『AFFLUENT』で築き上げてきた独自のインフラを活用し、企画から発送までトータルサポート可能な宛名付き単独DMサービス【AFFLUENT DM】を2019年にスタート。企業経営者や法人理事長などの自宅、病院・クリニック管理者、士業、地主など細かくセグメントし、一社単独で実施できるオーダーメイドDMサービスです。2023年春にはBIPROGY株式会社の協力のもと、富裕層向け購買予測AI分析サービス【ATAS（エイタス）】、2024年春には相続が発生した世帯へのDMサービス【相続登記DM】、そして同年12月には富裕層向けマーケティング・ビジネスの活発化を狙いとしたマーケティングレポート・サービス【富裕層マーケティングLab】をそれぞれローンチ。2025年3月には『AFFLUENT』の姉妹誌として、東京都在住の企業経営者に向けた『AFFLUENT for President』を新創刊しました。

富裕層向けリーディングカンパニーを目指し、事業成長し続けています。

コーポレートサイト：https://affluent.co.jp/

AFFLUENT公式サイト：https://afflu.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社affluent

所在地：（東京本社オフィス）東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー43F

（名古屋オフィス） 愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル13F

（福岡オフィス） 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3階

代表者名：代表取締役 高山 勇樹

設立：2020年6月

資本金：1,000万円（2023年4月1日現在）

従業員数：31名（2025年8月1日現在、アルバイト含む）

事業内容：富裕層向けメディア「AFFLUENT」の運営・発行 DM発送事業・代行事業 美容・医療業向けコンサルティング業務 広告代理業 など

■本リリースに関するお問合せ

affluent広告担当 MAIL: koukoku@affluent.co.jp

お問い合わせ：https://affluent.co.jp/contacts/