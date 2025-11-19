広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさん出演　「ザ・プレミアム・モルツ」 新TV-CM

「ザ・プレミアム・モルツ」 新TV-CM 広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさん出演 プレミアムなまるちゃんたちがニューヨークで忘年会！ 懐かしいクラスメイトの話題で大盛り上がり！？ 「プレモル子ちゃん」シリーズ第5弾 「プレモル子ちゃん・同級生の話」篇

11月24日（月・祝）から全国で順次オンエア

サントリー（株）は、「ザ・プレミアム・モルツ」の新 TV-CM として、国民的漫画・アニメである「ちびまる子ちゃん」の 20 年後の世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの第 5 弾「プレモル子ちゃん・同級生の話」篇（ 15 秒・ 30 秒）を、 11 月 24 日（月・祝）から全国で順次オンエアします。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた同シリーズは今年 2 月から放映をスタートし、プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役を伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じています。







新TV-CM「プレモル子ちゃん・同級生の話」篇

新TV-CMについて

2025年の「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、「人生は、ゆっくりおいしくなる。」というキーメッセージの下、国民的漫画・アニメ「ちびまる子ちゃん」の登場人物が20年後にプレミアムな大人になった世界を実写で描いたTV-CM「プレモル子ちゃん」シリーズを展開中です。

最新作の「プレモル子ちゃん・同級生の話」篇では、ニューヨークに住むプレミアムなたまちゃんの自宅を舞台に、プレミアムなまるちゃんとプレミアムな花輪クンの3人で「ザ・プレミアム・モルツ」を飲みながら忘年会を楽しむ場面が描かれます。一番の見どころは、「あの頃のみんなは元気かなあ」というプレミアムな花輪クンのつぶやきをきっかけに、3人の小学校時代が話題に上るシーンです。「ズバリ！ ◯◯でしょう！」という口癖や「クックックックッ」という笑い方、当時の光景が目に浮かぶユニークなやり取りなど、プレミアムなまるちゃんたちが繰り広げる懐かしいクライスメイトたちの思い出話にご注目ください。

TV-CMストーリー

「プレモル子ちゃん・同級生の話」篇（30秒）

年末、プレミアムなたまちゃん（伊藤さん）の自宅に招かれた、プレミアムなまるちゃん（広瀬さん）とプレミアムな花輪クン（オダギリさん）。窓の外にニューヨークの夜景が広がる部屋で忘年会をしている3人の姿に、「これは、プレミアムな大人になったまる子たちのお話」というナレーションが重なります。

「ザ・プレミアム・モルツ」片手に、プレミアムなまるちゃんとプレミアムなたまちゃんが「友だちとゆっくり飲める年末って」「幸せだねえ」と話していると、プレミアムな花輪クンが「あの頃のみんなは元気かなあ」とつぶやきます。すると、突然「ズバリ！ 丸尾くんにも会いたいでしょう！」と懐かしい同級生の口癖を真似るプレミアムなまるちゃん。すると、プレミアムなたまちゃんも「クックックックッ…さくらさん、泡のおヒゲが」と口元のビールの泡を見ながら、同級生の野口さんの独特な笑い方を真似します。プレミアムなたまちゃんが「花輪クンは誰に会いたい？」と尋ねると、「ズバリ！ みぎわさんでしょう！」と割り込んでくるプレミアムなまるちゃん。プレミアムな花輪クンが思わず「かんべんしておくれよ～」と苦笑いを浮かべて、「ザ・プレミアム・モルツ」を飲みます。

「ザ・プレミアム・モルツ」をゆっくりおいしそうに飲むプレミアムなまるちゃんとプレミアムなたまちゃんの姿に、「人生は、ゆっくりおいしくなる。ザ・プレミアム・モルツ」というナレーションが重なります。「みんなどんな大人になってるんだろうねえ」というプレミアムなまるちゃんの言葉を聞いて、「電話してみるかい？」と小学校時代の連絡網を取り出すプレミアムな花輪クン。それを見て、プレミアムなたまちゃんが「連絡網まだ持ってるの！？」と驚きの声を上げます。

撮影エピソード

◇プレミアムなたまちゃん宅にトークが弾む3人

今回の舞台となったのは、ニューヨークに住むプレミアムなたまちゃんの自宅。広瀬さんと伊藤さんは、木目の壁にタータンチェックを組み合わせた温かみのある部屋を見渡して、「クリスマスツリーがかわいい」「おしゃれだよね」と楽しそうな様子でした。

◇同級生の丸尾くんの口癖「ズバリ！ ◯◯でしょう！」を再現

「あの頃のみんなは元気かなあ？」と同級生を懐かしむオダギリさんに、広瀬さんが「ズバリ！ 丸尾くんにも会いたいでしょう！」と学級委員の丸尾くんの口癖を真似しながら応じるシーン。最初のテイクを撮り終えた直後、丸尾くん独特のイントネーションとわずかに違っていたため、監督から「もう少し語尾を上げて」「“ズバリ”に抑揚をつけて」と細やかな指示が入りました。それを受けて広瀬さんは、声色や抑揚の付け方を繰り返し練習。次第に調子をつかんで、伊藤さんとオダギリさんにもお墨付きをもらうと、直後の本番は監督が即座にOKを出すほどの仕上がりでした。

◇愉快なNGに大爆笑＆完璧に揃った飲みカットで一発OK

ビールの泡を口元に付けたまま丸尾くんのモノマネをする広瀬さんに、伊藤さんが同級生の野口さんの笑い方を交えて返す場面。「クックックックッ…さくらさん、泡のおヒゲが」という本来のセリフを、伊藤さんが思わず「“口”のおヒゲが」と言い間違えてしまうと、広瀬さんもオダギリさんも笑い出し、現場が大爆笑に包まれました。また、広瀬さんと伊藤さんの飲みカットでは、ファーストテイクから絶妙のタイミングで「ぷはーっ！！」と気持ちよさそうな飲みっぷりを披露。隣に座っていて顔が見えずとも、周囲の反応から声もアクションもピタリと揃ったことは2人とも分かっていた様子で、カットが掛かった瞬間、お互いに顔を見合わせて満面の笑みを浮かべていました。

TV-CM概要

タイトル ： 「プレモル子ちゃん・同級生の話」篇（15秒・30秒）

出演 ： 広瀬すず／伊藤沙莉／オダギリジョー

放映開始日 ： 11月24日（月・祝）より順次

放送地域 ： 全国

※TV-CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。

「プレモル子ちゃん・同級生の話」篇15秒 https://www.youtube.com/watch?v=N5753dZVwmA

「プレモル子ちゃん・同級生の話」篇 30秒 https://www.youtube.com/watch?v=htPTuzU3ydg

▼「ザ・プレミアム・モルツ」ホームページ

http://suntory.jp/PREMIUM/

広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさんインタビュー

――久しぶりに3人集まってのCM撮影はいかがでしたか？

【広瀬さん】：今までの撮影で、今回が一番話しました。馴染んできて、人見知りがちょっと減ったというか。すごく楽しい撮影だったなと思います。

――今年体験したプレミアムな出来事を教えてください。

【広瀬さん】：今年の前半はあまり作品に入っていなかったこともあって、お仕事とプライベートで海外に6カ所ぐらい行って、いろいろな場所でいろいろなものを見られたことは、今思えばとてもプレミアムな時間だったなと思います。

【伊藤さん】：5月に犬を迎えて家族が増えたことです。私も前半あまり作品に入らず、家で過ごす時間が多かったので、犬の世話とかをずっとやっていたことはかなり至福のひと時でした。

【オダギリさん】：ちょうど夏頃に自分の映画が公開されたタイミングで、めちゃめちゃバラエティ番組に出たことです。今まではなるべく出ないようにと思っていたのですが、実際に出てみると楽しくなっちゃって（笑）。それはとてもプレミアムな出来事でした。

――今年の年末はどのように過ごしたいですか？

【広瀬さん】：今のところ明確なスケジュールは見えていないので、どうなるんだろうとずっとドキドキしています。願望としてはお昼からプレモルをいただきながら、友達や家族とおいしいものを食べるという自由気ままな時間を数日ぐらい過ごせたらいいなと思っています。

【伊藤さん】：昨年は紅白の司会をさせていただいて、本当に口から心臓が出そうなくらい緊張した年末だったので、今年はプレモルを飲みながら、ゆっくりお家で紅白を見て、あーだこーだ話しながらのんびり過ごしたいです。

【オダギリさん】：年末辺りに人間ドックを受けようと思っています。今までずっと逃げていましたが、決めないとなかなか行かないので。

――今まで一度も人間ドックを受けたことがないんですか？

【オダギリさん】：ドックしなかったですね。いやじゃないですか、ああいうのって。

【広瀬さん】：緊張感がありますよね。

【オダギリさん】：でも、今年こそは頑張ります！