クラスメソッド、「LINEヤフー Partner Award 2025」にて「Best LINEミニアプリ Award」を受賞

クラスメソッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横田 聡、以下：クラスメソッド）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が主催する「LINEヤフー Partner Award 2025」において、「Best LINEミニアプリ Award」を受賞いたしました。

■「LINEヤフー Partner Award」について

「LINEヤフー Partner Award」は、「LINEヤフー Partner Program」に参画するパートナーの中でも特に優れたソリューション提案や、広告事業における売上拡大・市場開発に貢献したパートナー企業が表彰されます。

■「Best LINEミニアプリ Award」について

このたび、クラスメソッドが受賞した「Best LINEミニアプリ Award」は、LINEミニアプリを活用し、顧客の持続的な事業成長を支え、ユーザー体験を向上する先進的な取り組みを実践したパートナーに贈られる賞です。

株式会社ゴンチャ ジャパン様向けに提供したファンプログラム「My Gong cha」が評価されました。

LINEミニアプリで展開する会員・クーポン・ポイント管理システム「fannaly」を活用し、店舗とモバイルオーダーを横断した顧客情報の一元管理を実現。LINEミニアプリ上で会員証やクーポン交換機能を提供し、開始1日で約20万人、開始1週間で約50万人の新規会員を獲得するなど、顧客体験の向上とビジネス成長に大きく貢献しました。

本受賞は、当社が2025年度上半期において、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションを積極的に活用し、クライアント企業の課題解決や事業成長に大きく貢献するとともに、LINEヤフーとして高く評価されたものです。

クラスメソッドは、今後もクライアントのビジネス成長を支援し、市場全体の発展に貢献してまいります。

【fannalyについて】

fannalyは、「体験価値」の強化を検討される事業者向けに、購買はもちろん、行動に応じたインセンティブ設計でロイヤルティ向上を目指すことのできる会員・クーポン・ポイント管理システムです。

- ポイントや特典、ユーザーにして欲しい行動条件などを自在に設定可能。- 月間利用者数1,400万人（2025年7月末時点）の「LINEミニアプリ」上で提供可能。- POS、EC、データ分析基盤などの既存システムとAPIで連携できる設計となっており、ブランド・チャネルごとにバラバラに管理されている会員情報の一元化が可能。- 購買のみならずユーザーの行動に応じてポイントを付与（チャレンジ）することで、エンゲージメント深化を促進。- 既存のポイントプログラムを、購買起点だけでなく、ユーザーのモチベーション喚起につながる施策にアップデート。- 月間アクティブユーザー数（Monthly Active Users：MAU）に連動した価格体系のため、施策をスタートしやすい。

詳細は公式サイトをご覧ください。

https://fannaly.jp

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI／機械学習など、クラウドネイティブな技術領域を中心に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する技術パートナーです。

AWS支援では、2015年から継続して最上位パートナーに認定され、これまでに国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSコンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー」を4度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌23年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。 これまでに支援してきた企業は約5,000社、管理・構築を支援したAWSアカウント数は累計35,000件以上にのぼります。エンジニアによる技術発信文化にも力を入れており、オウンドメディア「DevelopersIO」では5万本を超える技術記事を公開。また、技術者向けナレッジ共有プラットフォーム「Zenn」も運営し、技術コミュニティの発展にも貢献しています。 「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という理念のもと、お客様の事業価値向上につながる最適な技術を提案してまいります。

